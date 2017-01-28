Гандболисты сборной Норвегии в овертайме обыграли команду Хорватии и вышли в финал ЧМ
Гандболисты сборной Норвегии в дополнительное время обыграли команду Хорватии и вышли в финал чемпионата мира, который проходит во Франции.
Встреча, прошедшая в пятницу в Париже, завершилась победой норвежцев со счетом 28:25 (12:10, 10:12, 6:3).
В финале норвежцы встретятся с действующими обладателями трофея гандболистами сборной Франции.
Сборная России завершила борьбу на турнире на стадии 1/8 финала, проиграв команде Словении.
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