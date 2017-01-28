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28 января 2017, 1:16 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты сборной Норвегии в овертайме обыграли команду Хорватии и вышли в финал ЧМ

Гандболисты сборной Норвегии в дополнительное время обыграли команду Хорватии и вышли в финал чемпионата мира, который проходит во Франции.

Встреча, прошедшая в пятницу в Париже, завершилась победой норвежцев со счетом 28:25 (12:10, 10:12, 6:3).

В финале норвежцы встретятся с действующими обладателями трофея гандболистами сборной Франции.

Сборная России завершила борьбу на турнире на стадии 1/8 финала, проиграв команде Словении.
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Новости Гандбола

Сборная Норвегии сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира по гандболу

Сборная Норвегии сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира по гандболу

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сборная Норвегии обыграла команду Хорватии со счетом 28:25 в овертайме полуфинального матча чемпионата мира по гандболу и сыграет с французами в финале турнира, который проходит во Франции.
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