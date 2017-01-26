По ходу первенства отслеживал в интернете отзывы об игре сборной Беларуси?

Не особо. Но не потому, что впечатлителен или неустойчив психологически. Просто было мало свободного времени. А когда оно появлялось, опять же заполняли его гандболом: проводили легкие тренировки, общие собрания. В обязательном порядке тщательно изучали и разбирали на просмотрах видео и установках будущих соперников. А ведь хотелось и другие чемпионатные встречи посмотреть. Но я знаю, куда вы клоните… Конечно, в курсе, что на нас вылилось немало критики, в особенности от болельщиков. Значит, было за что.

Едва ли не пуще других доставалось как раз вратарям…