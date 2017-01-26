Вячеслав Солдатенко: Если без обиняков — собой не доволен
Голкипер сборной Беларуси Вячеслав Солдатенко в интервью корреспонденту «Прессбола» Виктору Казюлину отметил, что не доволен своей игрой на чемпионате мира.
По ходу первенства отслеживал в интернете отзывы об игре сборной Беларуси?
Не особо. Но не потому, что впечатлителен или неустойчив психологически. Просто было мало свободного времени. А когда оно появлялось, опять же заполняли его гандболом: проводили легкие тренировки, общие собрания. В обязательном порядке тщательно изучали и разбирали на просмотрах видео и установках будущих соперников. А ведь хотелось и другие чемпионатные встречи посмотреть. Но я знаю, куда вы клоните… Конечно, в курсе, что на нас вылилось немало критики, в особенности от болельщиков. Значит, было за что.
Едва ли не пуще других доставалось как раз вратарям…
Неудивительно. С нас всегда спрос отдельный и суровый. Если без обиняков — собой не доволен. Сейчас сложно сказать, почему дело не пошло. Это нужно
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