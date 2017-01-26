Андрей Климовец: Не понравилась защита сборной Беларуси. Как таковой ее и не было

Что понравилось в игре сборной, какие недостатки заметили?

В нападении было хорошее взаимодействие с Корольком. Не понравилась защита. Как таковой ее и не было. Ну и я не знаю, что с вратарями. Они нестабильные. Весь турнир играли слабенько, только во встрече с венграми Солдатенко выстрелил. Без защиты и вратарей победить невозможно.

В чем еще белорусский гандбол отстает от мирового?

Наши лучшие игроки не лучшие в мире. Сколько гандболистов выступает за границей? Сколько хороших матчей в чемпионате Беларуси? Многие ребята варятся в собственном соку. Так они не вырастут. Чтобы стать сильным мастером, нужно уезжать за рубеж.