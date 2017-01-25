Гандболистки «Ростова-Дона» переиграли «АГУ-Адыиф» в матче чемпионата России
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Гандболистки клуба «Ростов-Дон» на своей площадке переиграли майкопский «АГУ-Адыиф» в матче чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в среду в
В других матчах дня тольяттинская «Лада» дома переиграла звенигородскую «Звезду» со счетом 33:25, а «Динамо-Синара» на своей площадке взяло верх над «Уфой-Алисой» — 38:18.
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