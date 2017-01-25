Гандболистки «Ростова-Дона» переиграли «АГУ-Адыиф» в матче чемпионата России

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Встреча, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 33:20 в пользу хозяек.

В других матчах дня тольяттинская «Лада» дома переиграла звенигородскую «Звезду» со счетом 33:25, а «Динамо-Синара» на своей площадке взяло верх над «Уфой-Алисой» — 38:18.