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25 января 2017, 21:47 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Ростова-Дона» переиграли «АГУ-Адыиф» в матче чемпионата России

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Гандболистки клуба «Ростов-Дон» на своей площадке переиграли майкопский «АГУ-Адыиф» в матче чемпионата России.

МОСКВА 25 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Гандболистки клуба Ростов-Дон на своей площадке переиграли майкопский АГУ-<span class=error>Адыиф</span> в матче чемпионата России. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 33:20 в пользу хозяек.

В других матчах дня тольяттинская «Лада» дома переиграла звенигородскую «Звезду» со счетом 33:25, а «Динамо-Синара» на своей площадке взяло верх над «Уфой-Алисой» — 38:18.
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