Новый московский гандбольный клуб будет играть в Суперлиге с сезона-2017/18

На начальном этапе клуб получит название УОР-МАИ, после возможно его переименование в МАИ. В советские времена клуб с таким названием был одним из сильнейших в стране.

«У нас создана рабочая группа, мы ведем переговоры с МАИ по поводу законного использования их названия. УОР № 2 уже играет в Суперлиге, но его надо усиливать: нужна иная организационная штатная структура, другая материальная составляющая. Мы намерены усиливать команду более опытными игроками и тренерами», — сказал Шишкарев.

«К сезону-2017/18, думаю, команда обретет совсем другой вид и у нее появятся совсем иные амбиции», — добавил он.

Клуб МАИ семь раз становился чемпионом СССР, столько же раз серебряным призером и один раз — бронзовым. В сезоне-1972/73 году МАИ стал победителем Лиги чемпионов.