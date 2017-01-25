Определились все участники ½ финала чемпионата мира по гандболу

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В первом полуфинале 26 января сыграют сборные Хорватии и Норвегии. Во втором поединке ½ финала, который состоится 27 января, французы встретятся с командой Словении.

Сборная России проиграла в 1/8 финала словенцам со счетом 26:32 и покинула турнир, заняв 12-е место.