Хорватские гандболисты победили Испанию и вышли в полуфинал чемпионата мира

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ, председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР) Дмитрий Рогозин считает, что сборная России на чемпионате мира заняла то место, которое должна была занять. Его слова приводит пресс-служба ФГР.