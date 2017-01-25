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25 января 2017, 0:59 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

Хорватские гандболисты победили Испанию и вышли в полуфинал чемпионата мира

Мужская сборная Хорватии взяла верх над командой Испании в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит во Франции.

В параллельной встрече Словения, выбившая в 1/8 финала Россию, нанесла поражение Катару — 32:30.

В полуфинале хорваты встретятся с французами, а словенцы — с норвежцами.

Чемпионат мира.

Мужчины.

Плей-офф.

¼ финала.

Испания — Хорватия — 29:30 (15:17).

Словения — Катар — 32:30 (18:15).
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