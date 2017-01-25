Хорватские гандболисты победили Испанию и вышли в полуфинал чемпионата мира
Мужская сборная Хорватии взяла верх над командой Испании в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит во Франции.
В параллельной встрече Словения, выбившая в 1/8 финала Россию, нанесла поражение Катару — 32:30.
В полуфинале хорваты встретятся с французами, а словенцы — с норвежцами.
Чемпионат мира.
Мужчины.
¼ финала.
Испания — Хорватия — 29:30 (15:17).
Словения — Катар — 32:30 (18:15).
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