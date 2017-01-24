Рогозин: Результат сборной России на ЧМ по гандболу закономерен

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Сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал турнира, проиграв в матче 1/8 финала команде Словении — 26:32, и по итогам турнира заняла 12-е место.

«Разочарование наступает, когда многого ждешь от команды, а потом эти ожидания не оправдываются, — сказал Рогозин. — В российском мужском гандболе давно сложилась объективная картина, и все болельщики хорошо ее понимают. У нас хорошие игроки, мы их всех любим, но где-то им не хватает физических данных или тактической подготовки».

«У меня удручающего настроения в связи с результатом сборной России нет, мы получили то место, которое должны были получить. Никакой катастрофы не произошло, надо работать, спасать клубы, стараться увеличить количество гандбольных площадок, договориться и подобрать квалифицированный тренерский состав и, самое главное, найти пусть небольшие, но столь необходимые средства, чтобы удержать наши клубы на плаву», — добавил вице-премьер.

«Главное, что ребята старались. Не люблю касаться этой темы, но сравните, как играли футболисты сборной России на чемпионате Европы, и как — наши гандболисты. Мы видим, как в гандболе ребята бьются, а не лежат на площадке как футболисты на траве после любого столкновения, в гандболе играют кость в кость, падают, встают и продолжают дальше играть, по самоотдаче у меня к команде нет никаких претензий, мы можем предъявлять претензии только к себе, к Федерации (хотя сейчас работает новый президент), всем, кто занимается гандболом», — отметил он.

«Развалить дело можно быстро, а чтобы все собрать воедино, порой требуются десятилетия, и мужской гандбол в этом смысле — как хрустальная ваза, которую нужно склеивать и аккуратно оберегать. Двенадцатое место сборной России на чемпионате мира — это вызов для всех нас, но не трагедия», — отметил Рогозин.