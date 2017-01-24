Рогозин: Гандболисты РФ ожидаемо выступили на ЧМ, в России нет конкуренции клубов

Сборная России заняла 12-е место на чемпионате мира, который проходит во Франции. Последние медали российской команды датированы 2004 годом, когда команда под руководством Владимира Максимова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Афинах.

«Самая главная проблема российского мужского гандбола — отсутствие конкуренции на клубном уровне. Вместе с президентом ФГР Сергеем Шишкаревым мы обсуждаем подходы по созданию московского мужского гандбольного клуба МАИ. Мы, конечно, его сделаем. Поймите, что чудес не бывает. Нельзя в одночасье выиграть чемпионат Европы, чемпионат мира, а тем более Олимпийские игры, если у нас десятилетиями нет побед. Поэтому у меня удручающего настроения в связи с результатом сборной России нет. Мы получили то место, которое должны были получить», — сказал Рогозин, чьи слова приводятся на официальном сайте ФГР.

«Никакой катастрофы не произошло, надо работать, спасать клубы, стараться увеличить количество гандбольных площадок, договориться и подобрать квалифицированный тренерский состав. И, самое главное: найти пусть небольшие, но столь необходимые средства, чтобы удержать наши клубы на плаву. Повторюсь: будет конкуренция — появятся и спортивные результаты. Двенадцатое место сборной России на чемпионате мира — это вызов для всех нас, но не трагедия», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о возможной смене тренера Дмитрия Торгованова, Рогозин заметил, что это не относится к его сфере деятельности в федерации, но от себя добавил, что «не является сторонником резких перемен».

«Ведь у нас не так много тренеров. Разве выстраивается целая очередь великолепных специалистов, которые готовы прийти на замену? Нет, здесь у нас тоже кризис жанра. На мой взгляд, нам нужно пересмотреть матчи чемпионата мира, вместе с главным тренером обсудить наши проблемы, увидеть слабые места и сообща устранять наши уязвимости. Нужно помогать тренеру, а не просто менять и думать, что будет лучше», — уточнил председатель попечительского совета ФГР.