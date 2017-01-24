Участники полуфиналов определятся на гандбольном чемпионате мира во Франции

Первый участник полуфинальной стадии определится в Альбервиле в матче сборных Норвегии и Венгрии. В 1/8 финала норвежцы уверенно переиграли команду Македонии со счетом 34:24. Венгры в напряженном поединке одолели датчан — 27:25. На предварительной стадии белорусы встречались с командой Венгрии и победили с таким же результатом — 27:25.

Действующие чемпионы мира французские гандболисты в Лилле встретятся со шведами, которые в первом раунде плей-офф разгромили белорусов 41:22. Хозяева мирового первенства французы в 1/8 финала были сильнее исландцев — 31:25. В Париже команда Словении сыграет с вице-чемпионами мира гандболистами Катара. Словенцы до этого обыграли россиян — 32:26, катарцы сумели выбить из борьбы за медали чемпиона Европы сборную Германии — 21:20. Очень интересным будет матч в Монпелье между сборными Испании и Хорватии. Перед этим поединком испанцы взяли верх над бразильцами 28:27, а хорваты были сильнее египтян — 21:19.

Белорусские гандболисты после неудачного матча в 1/8 финала со шведами уже вернулись домой и продолжат выступления в своих клубах. По итогам первой стадии плей-офф чемпионата мира белорус Артем Королек занимает пятое место в списке лучших бомбардиров турнира, забросив 37 мячей. Впереди него македонец Кирил Лазаров — 50, тунисец Амин Банноур — 44, ангольский гандболист Серхио Авелино Лопес — 42 и швед Никлас Экберг — 39. Разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский был лучшим среди распасовщиков, сделав 39 результативных передач, а по системе «гол плюс пас» находился на второй позиции с 63 баллами (24+39). Лидером в этой номинации является Кирил Лазаров — 78 (50+28).

Накануне состоялись игры за итоговые места в нижней части турнирной таблицы. Бронзовые призеры ЧМ-2015 гандболисты Польши заняли 17-е место, победив аргентинцев — 24:22, 19-я позиция у команды Туниса, 20-я — у Садовской Аравии, 21-я — у Чили, 22-я — у Японии, 23-я — у Бахрейна, 24-я — у Анголы.

Полуфинальные встречи 25-го чемпионата планеты состоятся 26 и 27 января, неудачники полуфиналов 28 января разыграют бронзу, а победители 29 января встретятся в главном поединке за чемпионский титул.