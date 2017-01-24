Участники полуфиналов определятся на гандбольном чемпионате мира во Франции
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд выходит на финишную прямую. Сегодня в трех французских городах пройдут четвертьфинальные встречи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый участник полуфинальной стадии определится в Альбервиле в матче сборных Норвегии и Венгрии. В 1/8 финала норвежцы уверенно переиграли команду Македонии со счетом 34:24. Венгры в напряженном поединке одолели датчан — 27:25. На предварительной стадии белорусы встречались с командой Венгрии и победили с таким же результатом — 27:25.
Действующие чемпионы мира французские гандболисты в Лилле встретятся со шведами, которые в первом раунде
Белорусские гандболисты после неудачного матча в 1/8 финала со шведами уже вернулись домой и продолжат выступления в своих клубах. По итогам первой стадии
Накануне состоялись игры за итоговые места в нижней части турнирной таблицы. Бронзовые призеры ЧМ-2015 гандболисты Польши заняли 17-е место, победив аргентинцев — 24:22, 19-я позиция у команды Туниса, 20-я — у Садовской Аравии, 21-я — у Чили, 22-я — у Японии, 23-я — у Бахрейна, 24-я — у Анголы.
Полуфинальные встречи 25-го чемпионата планеты состоятся 26 и 27 января, неудачники полуфиналов 28 января разыграют бронзу, а победители 29 января встретятся в главном поединке за чемпионский титул.
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