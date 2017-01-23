Сергей Шишкарев: Не планируем отстранять главного тренера сборной
Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, после неудачного выступления мужской сборной России на чемпионате мира, рассказал как он планирует реанимировать мужскую команду.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В минувшую субботу мужская сборная России по гандболу уступила Словении в матче 1/8 финала чемпионата мира. Тем самым подопечные Дмитрия Торгованова не выполнили поставленную задачу и не смогли добраться до полуфинала. После субботнего матча, глава ФГР Сергей Шишкарев заявил, что мужской гандбол в стране развален. По его мнению, причина неудачного выступления на турнире — возраст игроков, низкая ротация в команде, отсутствие мотивации, а также неквалифицированное судейство.
— Вы поставили неудовлетворительную оценку сборной России по итогам этого чемпионата мира. Несмотря на провальный матч со Словенией, были и успешные игры против Японии, Польши и Бразилии…
— Мы ставили задачу дойти до полуфинала, но ее не выполнили. Но это не жирная двойка и не катастрофа, просто не смогли достичь того, чего хотели. Кроме того, посмотрите последние матчи на ЧМ — олимпийских чемпионов сборную Дании обыграла Германия, которая сама уступила Катару. Матч со Словенией мы могли выиграть, просто открылись все наши проблемы. В первую очередь возраст игроков и маленькая скамейка запасных. Когда выбывают два лидера команды — Атьман и Горобок, сборная наполовину теряет свою силу. Их должны заменить молодые игроки, но они не показали себя.
ЖЕНЩИНЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СУДИТЬ РЕШАЮЩИЙ МАТЧ
— После матча со Словенией вы отмечали также проблему с судейством, говорили, что женщины не должны были судить эту встречу?
— Такие гендерные эксперименты не должны проводиться в решающих играх. Если
УСТРАИВАТЬ РАСПРАВУ НАД ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ НЕ БУДЕМ
— В матче против Словении вы не увидели мотивации у многих игроков. Но можете отметить, кто боролся до конца?
— Вратари, но я не очень понимаю, почему была сделана замена. Виктор Киреев был на кураже, зачем его было менять? Вадим Богданов тоже был мотивирован. Также отметил бы Даниила Шишкарева и Александра Деревня, который вышел с замены с горящими глазами. Других ребят я ругать персонально не хочу, но мы ждали от ветеранов большего.
— 3 февраля состоится исполком, на котором будет заслушан главный тренер сборной Дмитрий Торгованов. Стоит ли вопрос о его отстранении?
— Пока мы так вопрос не ставим и не планируем устраивать
— Каким образом можно усилить наш внутренний чемпионат? Не рассматривали идею объединить его с другими чемпионатами по образцу КХЛ или Единой лиги ВТБ по баскетболу?
— На объединение чемпионатов уйдет не один год. В ближайшей перспективе мы можем рассчитывать только на Белоруссию и Украину, но в любом случае это вызовет дополнительные проблемы с логистикой. Так что, скорее всего, этим путем мы не пойдем. Считаю, что нам нужно работать именно над усилением наших команд.
— Почему необходимо создать сильную команду именно в Москве?
— Да, по планам такой клуб будет формироваться на базе команд МАИ и УОР № 2, на базе команды «Луч» мы создадим сильную женскую команду. Необходимо так же усилить клуб в
Очень надеемся на Татарстан, развитием гандбола заинтересовался глава республики. Так же большие надежды возлагаем на наши гандбольные регионы — Краснодар, Ростов, Волгоград. Сейчас у нас увеличивается количество городов, в которых гандбол — базовый вид спорта. Если раньше таких было десять, то теперь будет тридцать. Чтобы у нас была сильная сборная, нужно чтобы гандболом занимались детишки, а чтобы привлечь их в секции, нужно чтобы они могли приходить, болеть за команду в своем городе и на
ПЕСОЧНИЦА ВМЕСТО ГАНДБОЛА
— Вы говорили о желании создать клуб в своем родном городе Новороссийске.
— До Новороссийска я доеду и попыток своих не оставлю, но там очень тяжело разговаривать с краевыми властями. Они не культивируют массовый спорт, в приоритете песочницы, детские площадки и так далее. Я надеялся так же на помощь Кубани, но желание у них нулевое. Впрочем, футбольная «Кубань» сейчас тоже превращается непонятно во что.
— 11 октября на Совете при Президенте по физической культуре и спорту вы внесли предложение создать дом российского гандбола в УСЗ «Дружба» после того, как оно будет отреставрировано. Есть ли понимание, передадут вам это здание или нет?
— УСЗ «Дружба» — это только один из вариантов. Мы ищем и другие возможности на случай, если с «Дружбой» не получится.
— Расскажите о десяти пунктах программы развития гандбола в России…
— Это
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter