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23 января 2017, 19:43 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

Сергей Шишкарев: Не планируем отстранять главного тренера сборной

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, после неудачного выступления мужской сборной России на чемпионате мира, рассказал как он планирует реанимировать мужскую команду.

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В минувшую субботу мужская сборная России по гандболу уступила Словении в матче 1/8 финала чемпионата мира. Тем самым подопечные Дмитрия Торгованова не выполнили поставленную задачу и не смогли добраться до полуфинала. После субботнего матча, глава ФГР Сергей Шишкарев заявил, что мужской гандбол в стране развален. По его мнению, причина неудачного выступления на турнире — возраст игроков, низкая ротация в команде, отсутствие мотивации, а также неквалифицированное судейство.

— Вы поставили неудовлетворительную оценку сборной России по итогам этого чемпионата мира. Несмотря на провальный матч со Словенией, были и успешные игры против Японии, Польши и Бразилии…

— Мы ставили задачу дойти до полуфинала, но ее не выполнили. Но это не жирная двойка и не катастрофа, просто не смогли достичь того, чего хотели. Кроме того, посмотрите последние матчи на ЧМ — олимпийских чемпионов сборную Дании обыграла Германия, которая сама уступила Катару. Матч со Словенией мы могли выиграть, просто открылись все наши проблемы. В первую очередь возраст игроков и маленькая скамейка запасных. Когда выбывают два лидера команды — Атьман и Горобок, сборная наполовину теряет свою силу. Их должны заменить молодые игроки, но они не показали себя.

ЖЕНЩИНЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СУДИТЬ РЕШАЮЩИЙ МАТЧ

— После матча со Словенией вы отмечали также проблему с судейством, говорили, что женщины не должны были судить эту встречу?

— Такие гендерные эксперименты не должны проводиться в решающих играх. Если кто-то хочет, чтобы мужской гандбол судили женщины — делайте это хотя бы на групповой стадии, а не в плей-офф. Мужской и женский гандбол — принципиально разные, здесь другая силовая борьба. Когда у нас семь или восемь раз забирают мяч в нападении, из-за каких-то непонятных неправильных заслонов и так далее, как мы можем выиграть? При этом Глебу Каларашу разбивают лицо в кровь и его же удаляют. Как такое может быть? О какой борьбе можно говорить, когда нам дают семь минут штрафного времени против двух у словенцев. Эти судьи между собой договориться не могут, и я этого никак не ожидал. Когда проигрываешь чисто в спортивной борьбе это нормально, но в матче со Словенией было совершенно другое. Судейство сломило команду. Но у меня есть претензии и к тренерам и к игрокам.

УСТРАИВАТЬ РАСПРАВУ НАД ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ НЕ БУДЕМ

— В матче против Словении вы не увидели мотивации у многих игроков. Но можете отметить, кто боролся до конца?

— Вратари, но я не очень понимаю, почему была сделана замена. Виктор Киреев был на кураже, зачем его было менять? Вадим Богданов тоже был мотивирован. Также отметил бы Даниила Шишкарева и Александра Деревня, который вышел с замены с горящими глазами. Других ребят я ругать персонально не хочу, но мы ждали от ветеранов большего.

— 3 февраля состоится исполком, на котором будет заслушан главный тренер сборной Дмитрий Торгованов. Стоит ли вопрос о его отстранении?

— Пока мы так вопрос не ставим и не планируем устраивать какую-то расправу. Напротив, мы рассчитываем услышать Торгованова и понять, чего не хватило нашей сборной. Дмитрий Николаевич — хороший тренер. Пусть он расскажет где взять резервы, в какие двери нам стучаться и какие механизмы задействовать. Да и вообще, если убрать главного тренера это не решит проблему. Сейчас важнее понять, кого подтянуть команду, кого заиграть, кого научить и как усилить конкуренцию внутри российского чемпионата, чтобы молодые перспективные ребята не уезжали играть за границу.

— Каким образом можно усилить наш внутренний чемпионат? Не рассматривали идею объединить его с другими чемпионатами по образцу КХЛ или Единой лиги ВТБ по баскетболу?

— На объединение чемпионатов уйдет не один год. В ближайшей перспективе мы можем рассчитывать только на Белоруссию и Украину, но в любом случае это вызовет дополнительные проблемы с логистикой. Так что, скорее всего, этим путем мы не пойдем. Считаю, что нам нужно работать именно над усилением наших команд.

— Почему необходимо создать сильную команду именно в Москве?

— Да, по планам такой клуб будет формироваться на базе команд МАИ и УОР № 2, на базе команды «Луч» мы создадим сильную женскую команду. Необходимо так же усилить клуб в Санкт-Петербурге и других городах, но для этого необходимы деньги. Сейчас мы пишем Программу развития гандбола в России до 2024 года, которая, надеюсь, поможет найти источники финансирования. Временами сердце кровью обливается, когда смотришь на все эти страдания бедных футболистов, которые не знают куда им поехать и где еще сотню миллионов заработать. Какая-то у нас в спорте диспропорция. Я надеюсь, государство поможет нам в плане перераспределения бюджетных средств.

Очень надеемся на Татарстан, развитием гандбола заинтересовался глава республики. Так же большие надежды возлагаем на наши гандбольные регионы — Краснодар, Ростов, Волгоград. Сейчас у нас увеличивается количество городов, в которых гандбол — базовый вид спорта. Если раньше таких было десять, то теперь будет тридцать. Чтобы у нас была сильная сборная, нужно чтобы гандболом занимались детишки, а чтобы привлечь их в секции, нужно чтобы они могли приходить, болеть за команду в своем городе и на кого-то ориентироваться.

ПЕСОЧНИЦА ВМЕСТО ГАНДБОЛА

— Вы говорили о желании создать клуб в своем родном городе Новороссийске.

— До Новороссийска я доеду и попыток своих не оставлю, но там очень тяжело разговаривать с краевыми властями. Они не культивируют массовый спорт, в приоритете песочницы, детские площадки и так далее. Я надеялся так же на помощь Кубани, но желание у них нулевое. Впрочем, футбольная «Кубань» сейчас тоже превращается непонятно во что.

— 11 октября на Совете при Президенте по физической культуре и спорту вы внесли предложение создать дом российского гандбола в УСЗ «Дружба» после того, как оно будет отреставрировано. Есть ли понимание, передадут вам это здание или нет?

— УСЗ «Дружба» — это только один из вариантов. Мы ищем и другие возможности на случай, если с «Дружбой» не получится.

— Расскажите о десяти пунктах программы развития гандбола в России…

— Это детско-юношеский спорт, включение в школьную программу третьего урока физкультуры, студенческий спорт, подготовка тренерских кадров, подготовка судейских кадров, обеспечения судей условиями для независимого судейства, усиление наших позиций в спорте высших достижений на международном уровне, коммерциализация гандбола — раскручивание бренда, который был бы узнаваем за рубежом. Все это необходимо, чтобы реанимировать гандбол в нашей стране, если мы хотим видеть, в том числе нашу мужскую сборную на призовых местах чемпионатов мира, не говоря уже об Олимпиадах.
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