БГК им. Мешкова занял второе место на турнире в Финляндии
23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова занял второе место на международном турнире, который с 20 по 22 января проходил в Финляндии. Такая информация размещена на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.
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По возвращении в Брест «мешковцы» продолжат подготовку ко второй части сезона. Меньше чем через две недели (4 февраля) БГК предстоит на выезде сыграть против словенского «Целе» в
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