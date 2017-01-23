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23 января 2017, 14:56 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК им. Мешкова занял второе место на турнире в Финляндии

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова занял второе место на международном турнире, который с 20 по 22 января проходил в Финляндии. Такая информация размещена на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.

В борьбе за Кубок Риихимяки соперниками <span class=error>БГК</span> были клубы из Финляндии России и Польши. <span class=error>Мешковцы</span> уверенно обыграли <nobr>санкт-петербургскую</nobr> Неву (33:25) и польские <span class=error>Азоты</span>-<span class=error>Пулавы</span> (32:28). Однако у гандболистов Риихимяки <span class=error>брестчане</span> выиграть не смогли. Увеличить
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В борьбе за Кубок Риихимяки соперниками БГК были клубы из Финляндии, России и Польши. «Мешковцы» уверенно обыграли санкт-петербургскую «Неву» (33:25) и польские «Азоты-Пулавы» (32:28). Однако у гандболистов «Риихимяки» брестчане выиграть не смогли. Финской дружине они уступили со счетом 32:38. С остальными командами у хозяев площадки также не было проблем, что позволило им завоевать домашний кубок. Брестский гандбольный клуб занял в товарищеском турнире второе место. Лучшим игроком в составе белорусского клуба стал Дайнис Криштопанс.

По возвращении в Брест «мешковцы» продолжат подготовку ко второй части сезона. Меньше чем через две недели (4 февраля) БГК предстоит на выезде сыграть против словенского «Целе» в SEHA-лиге. Также брестчане серьезно настраиваются на февральские матчи в Лиге чемпионов. В обоих турнирах БГК размещается на пятой позиции. В Лиге чемпионов подопечные Сергея Бебешко имеют все шансы на выход из группы. Лидеры сыграют сразу в четвертьфинале, еще пять команд сразятся в 1/8. В SEHA-лиге дела у «мешковцев» пока складываются менее радужно. На борьбу в финальном розыгрыше турнира претендуют только четыре дружины.

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