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23 января 2017, 9:33 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

На чемпионате мира по гандболу определились пары четвертьфиналистов

22 января на чемпионате мира по гандболу во Франции были сыграны четыре матча 1/8 финала.

Сборная Беларуси проиграла шведам со счётом 22:41, венгры одолели датчан — 27:25. Сборная Германии проиграла команде Катара со счётом 20:21, а хорваты обыграли египтян — 21:19.

В четвертьфиналах, которые состоятся 24 января, сыграют Франция — Швеция, Словения — Катар, Испания — Хорватия и Норвегия — Венгрия.

В турнире за 17−20-е места сборная Аргентины победила команду Саудовской Аравии — 24:22. В турнире за 21−24-е места чилийцы оказались сильнее команды Бахрейна — 35:30.
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