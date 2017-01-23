На чемпионате мира по гандболу определились пары четвертьфиналистов

Сборная Беларуси проиграла шведам со счётом 22:41, венгры одолели датчан — 27:25. Сборная Германии проиграла команде Катара со счётом 20:21, а хорваты обыграли египтян — 21:19.



В четвертьфиналах, которые состоятся 24 января, сыграют Франция — Швеция, Словения — Катар, Испания — Хорватия и Норвегия — Венгрия.



В турнире за 17−20-е места сборная Аргентины победила команду Саудовской Аравии — 24:22. В турнире за 21−24-е места чилийцы оказались сильнее команды Бахрейна — 35:30.