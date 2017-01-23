Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28515853/
23 января 2017, 9:06 | Игровые: Гандбол | АиФ Ростов-на-Дону

ГК «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Битигхайм»

Встреча команд завершилась со счетом 23:20 в пользу ростовчанок.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл на выезде немецкий «Битигхайм» в мачте третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ.

Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 21 января в Людвигсбурге встреча команд завершилась со счетом 23:20 в пользу ростовчанок.

Главный тренер ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан, комментируя итоги матча, заявил: «Главной задачей на сегодняшний матч было максимально надежно сыграть в обороне. Думаю, нам это удалось. … В матче против “Битигхайма” все наши игроки себя здорово проявили. Мы сыграли агрессивно, хорошо двигались. Отличный матч провела наш вратарь Катрин Лунде. У нас было много возможностей для того, чтобы контратаковать, это очень важно».

25 января «Ростов-Дон» сыграет с АГУ-АДЫИФ в чемпионате России, а 28 января вновь встретится с «Битигхаймом» в Кубке ЕГФ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 января

«Угонщица» и «Императрица». Жизнь Ирины Аллегровой в фактах и песнях

Сколько дней россияне будут отдыхать в феврале?

Краснодарец похитил в гипермаркете тележки, чтобы разводить кроликов