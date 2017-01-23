ГК «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Битигхайм»
Встреча команд завершилась со счетом 23:20 в пользу ростовчанок.
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл на выезде немецкий «Битигхайм» в мачте третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ.
Как сообщает
Главный тренер ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан, комментируя итоги матча, заявил: «Главной задачей на сегодняшний матч было максимально надежно сыграть в обороне. Думаю, нам это удалось. … В матче против “Битигхайма” все наши игроки себя здорово проявили. Мы сыграли агрессивно, хорошо двигались. Отличный матч провела наш вратарь Катрин Лунде. У нас было много возможностей для того, чтобы контратаковать, это очень важно».
25 января «Ростов-Дон» сыграет с
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