ГК «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Битигхайм»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл на выезде немецкий «Битигхайм» в мачте третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ.

Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 21 января в Людвигсбурге встреча команд завершилась со счетом 23:20 в пользу ростовчанок.

Главный тренер ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан, комментируя итоги матча, заявил: «Главной задачей на сегодняшний матч было максимально надежно сыграть в обороне. Думаю, нам это удалось. … В матче против “Битигхайма” все наши игроки себя здорово проявили. Мы сыграли агрессивно, хорошо двигались. Отличный матч провела наш вратарь Катрин Лунде. У нас было много возможностей для того, чтобы контратаковать, это очень важно».