Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28512892/
22 января 2017, 22:20 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты сборной Белоруссии проиграли Швеции в 1/8 финала ЧМ

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Гандболисты сборной Белоруссии уступили команде Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира, который проходит во Франции.

Гандболисты сборной Белоруссии проиграли Швеции в 1/8 финала ЧМ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 41:22 в пользу шведской командой.

В ¼ финала шведы встретятся с хозяевами турнира французами, выбившими из борьбы сборную Исландии.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Шишкарев: Чемпионат мира продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален

Чемпионат мира во Франции продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален, а игроки отечественной сборной не показали на турнире жажды борьбы и бойцовских качеств, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной