Гандболисты сборной Белоруссии проиграли Швеции в 1/8 финала ЧМ
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Гандболисты сборной Белоруссии уступили команде Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира, который проходит во Франции.
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 41:22 в пользу шведской командой.
В ¼ финала шведы встретятся с хозяевами турнира французами, выбившими из борьбы сборную Исландии.
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