Гандболисты сборной Белоруссии проиграли Швеции в 1/8 финала ЧМ

Чемпионат мира во Франции продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален, а игроки отечественной сборной не показали на турнире жажды борьбы и бойцовских качеств, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.