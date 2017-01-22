Шишкарев: Чемпионат мира продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален

В субботу сборная России проиграла команде Словении со счетом 26:32 в матче 1/8 финала чемпионата мира во Франции. Перед российскими гандболистами стояла задача выйти в полуфинал.

«Очередной чемпионат мира продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален. Работа ведется недостаточная. Пятнадцатилетнее доминирование “Чеховских медведей” — это не есть счастье, это есть зло. Ничего позитивного в этом нет, когда по всей стране “пылесосом” высасывают игроков, а потом отправляют их играть за границу. Нам нужен сильный внутренний чемпионат. Нам обязательно нужна сильная базовая команда в Москве — и мужская, и женская», — сказал Шишкарев по телефону.

«Нам нужно подтягивать регионы, нужны амбициозные спортивные руководители на местах. Дай бог, чтобы мы уложились в олимпийский цикл и поехали на следующие Игры не мальчиками для битья, если вообще сможем туда пробиться. Задачу на этот чемпионат мира я ставил несколько завышенную, но по-другому было нельзя. Я не мог сказать: ребята, съездите на чемпионат поучаствуйте», — добавил собеседник агентства.

Шишкарев оценил выступление сборной России на чемпионате мира «неудовлетворительно, так как задачу не выполнили». «Есть объективные предпосылки, почему так получилось, но самое главное, чего я не увидел в игре нашей сборной — жажды борьбы, бойцовских качеств, игру через себя, то есть когда надо превозмогать себя. Да, у нас выбыли два ведущих игрока, но не надо забывать, что Сергею Горбоку 34 года. Потеря ветерана могла быть компенсирована более молодым игроком», — сказал глава ФГР.

«Это свидетельствует о том, что у нас очень короткая скамейка. Получается, на этом чемпионате мира нам можно было рассчитывать только на стечение обстоятельств, удачу, а не на собственные силы. Все это очень разочаровывает и предполагает глубокий анализ», — резюмировал Шишкарев.