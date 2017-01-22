Федерация гандбола России считает неквалифицированным судейство в матче ЧМ со словенцами
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Матч 1/8 финала чемпионата мира по гандболу между сборными России и Словении прошел при неквалифицированном судействе. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
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В субботу сборная России уступила команде Словении по счетом 26:32 и вылетела из розыгрыша чемпионата мира. Впервые матч мужских команд на мировом первенстве обслуживали
«Было странное судейство, почему французская женская пара должна нас судить? Почему они ставят эксперименты на нас? Было много спорных и неквалифицированных решений, хоть это и не определило исход встречи. Не будем общаться с ИГФ (Международная федерация гандбола) по поводу судейства, но эти дамы пусть судят соревнования школьников», — сказал Шишкарев.
Ранее стало известно, что ФГР неудовлетворительно оценила выступление сборной России на ЧМ по гандболу.
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