Федерация гандбола России считает неквалифицированным судейство в матче ЧМ со словенцами

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В субботу сборная России уступила команде Словении по счетом 26:32 и вылетела из розыгрыша чемпионата мира. Впервые матч мужских команд на мировом первенстве обслуживали арбитры-женщины.

«Было странное судейство, почему французская женская пара должна нас судить? Почему они ставят эксперименты на нас? Было много спорных и неквалифицированных решений, хоть это и не определило исход встречи. Не будем общаться с ИГФ (Международная федерация гандбола) по поводу судейства, но эти дамы пусть судят соревнования школьников», — сказал Шишкарев.

Ранее стало известно, что ФГР неудовлетворительно оценила выступление сборной России на ЧМ по гандболу.