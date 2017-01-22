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22 января 2017, 12:41 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Федерация гандбола России считает неквалифицированным судейство в матче ЧМ со словенцами

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Матч 1/8 финала чемпионата мира по гандболу между сборными России и Словении прошел при неквалифицированном судействе. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Как заявил ТАСС президент ФГР Сергей Шишкарев со стороны судей было много спорных и неквалифицированных решений. Увеличить
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В субботу сборная России уступила команде Словении по счетом 26:32 и вылетела из розыгрыша чемпионата мира. Впервые матч мужских команд на мировом первенстве обслуживали арбитры-женщины.

«Было странное судейство, почему французская женская пара должна нас судить? Почему они ставят эксперименты на нас? Было много спорных и неквалифицированных решений, хоть это и не определило исход встречи. Не будем общаться с ИГФ (Международная федерация гандбола) по поводу судейства, но эти дамы пусть судят соревнования школьников», — сказал Шишкарев.

Ранее стало известно, что ФГР неудовлетворительно оценила выступление сборной России на ЧМ по гандболу.
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