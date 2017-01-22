Приголовкин: Дело в матче Россия-Словения на ЧМ могло «дойти до мордобоя»
Член Исполкома Федерации гандбола России Сергей Приголовкин считает, что уровень судейства в матче россиян со словенцами в 1/8 финала
плей-офф чемпионата мира не соответствовал стадии турнира, дело могло дойти до драки.
Мужская сборная России завершила выступление на чемпионате мира во Франции, проиграв словенцам в матче 1/8 финала со счетом 26:32. Матч обслуживали Джули и Шарлотт Бонавентура из Франции.
«По судейству вопросы, конечно, есть, и не только по вчерашней игре. Сестры Бонавентура — известная пара арбитров, но с ними связано много веселых историй, начиная от финала лондонской Олимпиады 2012 года, когда они судили матч (женского турнира)
«Нам показывали майки игроков, на которых виднелась кровь, нам показали Диму Киселева с разбитой губой, на что реакции не последовало. В итоге прямая карточка Глебу Каларашу, и мужики завелись. Им позволили играть в грязный гандбол. Хороший судья вовремя делает в такой ситуации
Уступаем в скорости
Приголовкин считает, что команда билась до конца в этой встрече, но потеря Павла Атьмана и Сергея Горбка сказалась на игре команды, которая столкнулась «с массой проблем, начиная от выстраивания игры в обороне и до тактики игры в нападении».
«Но
«Вряд ли, на мой взгляд, смена тренеров приведет к быстрому изменению ситуации, тут нужен системный подход, нужно работать с командами младших категорий. Это поколение ребят играет в хороших клубах, играют на ведущих ролях, но
«Последний раз мы завоевывали медали на более младшем уровне в 2001 году. У нас, пожалуй, самая возрастная команда, вчера мы играли с одной из самых молодых команд. Многие команды при этом после Олимпиады, как это обычно бывает, встали на путь омоложения, у нас этого нет, не потому, что тренеры не хотят приглашать, а потому что нет этих игроков. С приходом Сергея Шишкарева ситуация меняется, готовится специальная программа, и всему гандбольному сообществу предстоит большая работа, но когда она даст результат… Это работа на долгосрочную перспективу», — резюмировал он.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter