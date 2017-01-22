Приголовкин: Дело в матче Россия-Словения на ЧМ могло «дойти до мордобоя»

Мужская сборная России завершила выступление на чемпионате мира во Франции, проиграв словенцам в матче 1/8 финала со счетом 26:32. Матч обслуживали Джули и Шарлотт Бонавентура из Франции.

«По судейству вопросы, конечно, есть, и не только по вчерашней игре. Сестры Бонавентура — известная пара арбитров, но с ними связано много веселых историй, начиная от финала лондонской Олимпиады 2012 года, когда они судили матч (женского турнира) Норвегия-Черногория, была такая же ситуация в финале чемпионата Европы 2014 года. Их ставят работать, и они не справляются с напряжением. На мой взгляд, если пошли на эксперимент в международной федерации, дайте девушкам посудить групповой этап и потом дайте анализ их работы, но ставить их на плей-офф — это просто неразумное решение. Они вчера “поплыли”, и те, кто видел матч, с этим согласятся. Все это могло дойти до мордобоя», — сказал Приголовкин по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Нам показывали майки игроков, на которых виднелась кровь, нам показали Диму Киселева с разбитой губой, на что реакции не последовало. В итоге прямая карточка Глебу Каларашу, и мужики завелись. Им позволили играть в грязный гандбол. Хороший судья вовремя делает в такой ситуации какое-то устное предупреждение, если не помогло — двухминутные удаления, и все становится на свои места. А еще арбитры должны быть последовательными в своих решениях — за одни и те же нарушения должны быть одинаковые наказания. В работе этой французской пары этого не было. Качество судейства не соответствовало уровню 1/8 финала чемпионата мира», — добавил он.

Уступаем в скорости

Приголовкин считает, что команда билась до конца в этой встрече, но потеря Павла Атьмана и Сергея Горбка сказалась на игре команды, которая столкнулась «с массой проблем, начиная от выстраивания игры в обороне и до тактики игры в нападении».

«Но все-таки мы играем в гандбол отличный от той игры, которую показывают сейчас лучшие команды мира. Мы уступаем в скорости — перемещения, передач, при отходе назад. При игре в обороне у нас возникает много проблем, мы не успеваем за игроками команд, которые играют в быстрый, атлетичный, мощный гандбол. Второе: мы однообразно играли в позиционном нападении. В первом тайме нам многое удавалось, плюс блестящая игра Вити Киреева в воротах позволила нам уйти на перерыв с преимуществом в два мяча. Но тренер словенцев провел замены, которые внесли перелом в начале второго тайма, а наши парни все-таки подустали из-за того, что мы потеряли двоих полевых игроков, да и такая атлетичная игра, с постоянными единоборствами, зацепами, отнимает много сил», — подчеркнул собеседник агентства.

«Вряд ли, на мой взгляд, смена тренеров приведет к быстрому изменению ситуации, тут нужен системный подход, нужно работать с командами младших категорий. Это поколение ребят играет в хороших клубах, играют на ведущих ролях, но какой-то командной химии не хватает из турнира в турнир. Временами выглядим очень ярко, но 60 минут так играть не получается. А на подходе очень мало игроков, которые смогли бы влиться в состав первой команды и помочь ей», — сказал Приголовкин.

«Последний раз мы завоевывали медали на более младшем уровне в 2001 году. У нас, пожалуй, самая возрастная команда, вчера мы играли с одной из самых молодых команд. Многие команды при этом после Олимпиады, как это обычно бывает, встали на путь омоложения, у нас этого нет, не потому, что тренеры не хотят приглашать, а потому что нет этих игроков. С приходом Сергея Шишкарева ситуация меняется, готовится специальная программа, и всему гандбольному сообществу предстоит большая работа, но когда она даст результат… Это работа на долгосрочную перспективу», — резюмировал он.