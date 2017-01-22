Задачу не выполнили: Гандболисты сборной РФ покинули ЧМ на стадии 1/8 финала

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Мужской чемпионат мира по гандболу стартовал 11 января во Франции. В субботу сборная России завершила выступление на турнире, проиграв команде Словении (26:32) в матче 1/8 финала. Перед россиянами стояла задача пробиться в полуфинал.

Проблемы в центре защиты

Последние годы мужская сборная России не добивалась высоких результатов. Однако перед стартом чемпионата мира капитан россиян Тимур Дибиров заявлял, что его команде по силам достичь поставленной цели, если удастся сделать акцент на обороне. Как показал групповой этап турнира, все-таки сложно было назвать защиту главным преимуществом команды Дмитрия Торгованова.

«Команда играет всплесками, а хотелось бы видеть команду единым целым, одним кулаком, — сказал по ходу турнира олимпийский чемпион 2000 года Эдуард Кокшаров. — У нас есть проблемы в центре защиты, ребята должны серьезнее подходить к оборонительным действиям, выкладываться. Не по-простому все решать, а в какой-то момент схитрить, в какой-то — подкараулить соперника. Всем нужно еще прибавить».

В итоге в «группе смерти» россияне победили сборные Японии (39:29), Польши (24:20), Бразилии (28:24) и проиграли французам (24:35) и норвежцам (24:28). Таким образом, команда Торгованова с третьего места в группе вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Потери Атьмана и Горбка

К разочарованию многих любителей гандбола, сборной России не удалось избежать потерь на турнире. В матче со сборной Франции травмы получили Павел Атьман и Сергей Горбок. У Атьмана был диагностирован надрыв сухожилия, а у Горбка случился рецидив старой травмы. Оба игрока выбыли до конца турнира, а в заявку был включен Александр Деревень, который в матче с командой Бразилии забил пять мячей.

«В игре с бразильцами Деревень доказал, что вполне себе может играть на ведущих ролях и на уровне чемпионата мира. Нет худа без добра. Конечно, тяжело без травмированных игроков, сложно перестраиваться, когда уже наладили игровые связи. Розыгрыш есть розыгрыш, очень многое зависит от игрока, который умен, умеет раздавать пасы, но тем не менее сегодня справились, пусть и не с самым сильным соперником», — сказал глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после матча с бразильцами.

Поражение от «нестрашных» словенцев

Первый вице-президент Федерации гандбола России, трехкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Андрей Лавров перед игрой со словенцами был уверен, что россияне пробьются в четвертьфинал.

«Я видел матч сборной Словении против испанцев на чемпионате мира. Они, конечно, много не забили, испанский вратарь творил чудеса. Тем не менее словенцы не показывают игры экстра-класса, которая бы наводила ужас на нашу сборную или вызывала страх. Это абсолютно проходимый для нас соперник. Нашей сборной надо биться, играть в свой гандбол. Победа в 1/8 финала придаст необходимую уверенность», — сказал Лавров агентству «Р-Спорт».

Ожиданиям трехкратного олимпийского чемпиона было не суждено сбыться. Стартовые минуты матча прошли в равной борьбе, а к началу второго тайма отечественные гандболисты вели со счетом 15:13. Однако вторая половина встречи получилась провальной для команды Торгованова, особенно в нападении. В итоге поражение со счетом 26:32, и россияне завершили выступление на турнире. После игры Торгованов заявил, что ему были непонятны многие решения арбитров.

«Единственное — соотношение двухминутных удалений 7 к 2. У нас восемь раз забрали мяч в нападении, видимо, мы не умеем его держать. Я был на многих чемпионатах мира, многое видел, а теперь увидел для себя что-то новое. Мне непонятны многие моменты. Например, почему у Дмитрия Киселева было разбито лицо, но за это ничего не давали. Мог ли я что-то сказать арбитрам и как-то это остановить? Можно говорить, но получишь желтую карточку», — сказал Торгованов, чьи слова приводит официальный сайт Федерации гандбола России.

Торгованов уверен, что сборной было по силам выйти в четвертьфинал, но «история не терпит сослагательного наклонения». «Сложилось так, как сложилось. Извините, что не удалось достичь того, что хотели», — сказал он.