Задачу не выполнили: Гандболисты сборной РФ покинули ЧМ на стадии 1/8 финала
Мужская сборная России по гандболу остановилась на стадии 1/8 финала чемпионата мира, не сумев выполнить задачу на турнир — попадание в четверку сильнейших.
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Мужской чемпионат мира по гандболу стартовал 11 января во Франции. В субботу сборная России завершила выступление на турнире, проиграв команде Словении (26:32) в матче 1/8 финала. Перед россиянами стояла задача пробиться в полуфинал.
Проблемы в центре защиты
Последние годы мужская сборная России не добивалась высоких результатов. Однако перед стартом чемпионата мира капитан россиян Тимур Дибиров заявлял, что его команде по силам достичь поставленной цели, если удастся сделать акцент на обороне. Как показал групповой этап турнира,
«Команда играет всплесками, а хотелось бы видеть команду единым целым, одним кулаком, — сказал по ходу турнира олимпийский чемпион 2000 года Эдуард Кокшаров. — У нас есть проблемы в центре защиты, ребята должны серьезнее подходить к оборонительным действиям, выкладываться. Не
В итоге в «группе смерти» россияне победили сборные Японии (39:29), Польши (24:20), Бразилии (28:24) и проиграли французам (24:35) и норвежцам (24:28). Таким образом, команда Торгованова с третьего места в группе вышла в 1/8 финала чемпионата мира.
Потери Атьмана и Горбка
К разочарованию многих любителей гандбола, сборной России не удалось избежать потерь на турнире. В матче со сборной Франции травмы получили Павел Атьман и Сергей Горбок. У Атьмана был диагностирован надрыв сухожилия, а у Горбка случился рецидив старой травмы. Оба игрока выбыли до конца турнира, а в заявку был включен Александр Деревень, который в матче с командой Бразилии забил пять мячей.
«В игре с бразильцами Деревень доказал, что вполне себе может играть на ведущих ролях и на уровне чемпионата мира. Нет худа без добра. Конечно, тяжело без травмированных игроков, сложно перестраиваться, когда уже наладили игровые связи. Розыгрыш есть розыгрыш, очень многое зависит от игрока, который умен, умеет раздавать пасы, но тем не менее сегодня справились, пусть и не с самым сильным соперником», — сказал глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после матча с бразильцами.
Поражение от «нестрашных» словенцев
Первый
«Я видел матч сборной Словении против испанцев на чемпионате мира. Они, конечно, много не забили, испанский вратарь творил чудеса. Тем не менее словенцы не показывают игры
Ожиданиям трехкратного олимпийского чемпиона было не суждено сбыться. Стартовые минуты матча прошли в равной борьбе, а к началу второго тайма отечественные гандболисты вели со счетом 15:13. Однако вторая половина встречи получилась провальной для команды Торгованова, особенно в нападении. В итоге поражение со счетом 26:32, и россияне завершили выступление на турнире. После игры Торгованов заявил, что ему были непонятны многие решения арбитров.
«Единственное — соотношение двухминутных удалений 7 к 2. У нас восемь раз забрали мяч в нападении, видимо, мы не умеем его держать. Я был на многих чемпионатах мира, многое видел, а теперь увидел для себя
Торгованов уверен, что сборной было по силам выйти в четвертьфинал, но «история не терпит сослагательного наклонения». «Сложилось так, как сложилось. Извините, что не удалось достичь того, что хотели», — сказал он.
Сборная Словении 24 января в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с победителем пары Германия — Катар. Полуфиналы пройдут
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