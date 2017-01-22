Лавров: Сгоряча что-то решать по Торгованову по итогам гандбольного ЧМ не стоит

Мужская сборная России завершила выступление на чемпионате мира во Франции, проиграв словенцам в матче 1/8 финала со счетом 26:32.

«Рано еще оценки давать. Рубить сгоряча не надо, пройдет время, нам нужно заслушать доклад, все проанализировать, а дальше уже будем думать», — сказал Лавров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».