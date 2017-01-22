Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28509528/
22 января 2017, 11:51 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Лавров: Сгоряча что-то решать по Торгованову по итогам гандбольного ЧМ не стоит

Первый вице-президент Федерации гандбола России Андрей Лавров заявил, что выступает против поспешных решений относительно возможной отставки тренера мужской команды России Дмитрия Торгованова после вылета сборной с чемпионата мира.

Мужская сборная России завершила выступление на чемпионате мира во Франции, проиграв словенцам в матче 1/8 финала со счетом 26:32.

«Рано еще оценки давать. Рубить сгоряча не надо, пройдет время, нам нужно заслушать доклад, все проанализировать, а дальше уже будем думать», — сказал Лавров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Думаю, что матч со словенцами был лучшим для сборной на этом турнире. Матч плей-офф накладывает дополнительную ответственность. Я бы не стал пенять на судейство, ошибки мы совершили сами в начале второго тайма, сами отдали мячи. Работать надо дальше, на этом жизнь не заканчивается. Идут матчи отбора на первенство Европы, нужно готовится к этим матчам, а чемпионат мира для нас, к сожалению, закончился», — сказал Лавров.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Шишкарев: Чемпионат мира продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален

Чемпионат мира во Франции продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален, а игроки отечественной сборной не показали на турнире жажды борьбы и бойцовских качеств, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной