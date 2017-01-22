Лавров: Сгоряча что-то решать по Торгованову по итогам гандбольного ЧМ не стоит
Первый
вице-президент Федерации гандбола России Андрей Лавров заявил, что выступает против поспешных решений относительно возможной отставки тренера мужской команды России Дмитрия Торгованова после вылета сборной с чемпионата мира.
Мужская сборная России завершила выступление на чемпионате мира во Франции, проиграв словенцам в матче 1/8 финала со счетом 26:32.
«Рано еще оценки давать. Рубить сгоряча не надо, пройдет время, нам нужно заслушать доклад, все проанализировать, а дальше уже будем думать», — сказал Лавров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«Думаю, что матч со словенцами был лучшим для сборной на этом турнире. Матч
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter