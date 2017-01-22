Дмитрий Торгованов: Я не феминист, но

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— Поздравляю Словению с уверенной победой, — начал Торгованов. — Но понятно, что победа может быть уверенной, когда соотношение двухминутных удалений -7−2. И когда у нас восемь раз забрали мяч в нападении. Наверное, не умеем держать….

Я был на многих чемпионатах мира, немало повидал. Теперь увидел еще кое-что.

— Чем можно объяснить такое судейство?

— Самому интересно. Может, мы им чем-то не нравимся?

— Как относитесь к практике, когда мужские матчи судят женщины?

— Мне это не нравится. Я не феминист, но… Как можно объяснить решение, когда Диме Киселеву разбили лицо в кровь, а она показывает, что ничего не было. Может, это я ему на скамейке по лицу дал?

— Пытались пообщаться с судьями?

— Тут же подойдет делегат и покажет желтую карточку. Понимаю, что мне теперь кто-то скажет: «Надо было лучше думать об игре». Но я с трудом могу объяснить людям, как играть, если у нас восемь раз забирают мяч.

— Четыре минуты Дибирову дали за разговоры?

— Одна показала две минуты, потом подошла другая и сказала, что нужно дать четыре.

— О чем потом с ним так эмоционально разговаривали?

— Что нужно продолжать играть. Оставалось еще 12 минут.

— В какой момент поняли, что этот матч проиграем?

— Я то еще был более или менее спокоен, а вот Льва Воронина еле сдержали. Тяжело контролировать себя, когда на твоих глазах творятся такие вещи.

— Будете подавать апелляцию на судейство?

— А этого делать нельзя. В принципе.

— У России есть какие-то представите в судейском комитете?

— Нет. Был Александр Кожухов. Тогда такого не было.

— Какой потолок у нашей команды был на этом турнире?

— Но не 1/8 совершенно точно.

— Ключевое поражение на турнире — от Норвегии? Займи второе место — все могло быть иначе.

— Первый тайм с ними мы провалили, да.

— У нас сейчас возрастная команда и, очевидно, ее нужно обновлять. Но юноши и юниоры выступают на турнирах по своим возрастам провально. Что делать?