Дмитрий Торгованов: Я не феминист, но
Главный тренер сборной России — о поражении от Словении.
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— Поздравляю Словению с уверенной победой, — начал Торгованов. — Но понятно, что победа может быть уверенной, когда соотношение двухминутных удалений -7−2. И когда у нас восемь раз забрали мяч в нападении. Наверное, не умеем держать….
Я был на многих чемпионатах мира, немало повидал. Теперь увидел еще
— Чем можно объяснить такое судейство?
— Самому интересно. Может, мы им
— Как относитесь к практике, когда мужские матчи судят женщины?
— Мне это не нравится. Я не феминист, но… Как можно объяснить решение, когда Диме Киселеву разбили лицо в кровь, а она показывает, что ничего не было. Может, это я ему на скамейке по лицу дал?
— Пытались пообщаться с судьями?
— Тут же подойдет делегат и покажет желтую карточку. Понимаю, что мне теперь
— Четыре минуты Дибирову дали за разговоры?
— Одна показала две минуты, потом подошла другая и сказала, что нужно дать четыре.
— О чем потом с ним так эмоционально разговаривали?
— Что нужно продолжать играть. Оставалось еще 12 минут.
— В какой момент поняли, что этот матч проиграем?
— Я то еще был более или менее спокоен, а вот Льва Воронина еле сдержали. Тяжело контролировать себя, когда на твоих глазах творятся такие вещи.
— Будете подавать апелляцию на судейство?
— А этого делать нельзя. В принципе.
— У России есть
— Нет. Был Александр Кожухов. Тогда такого не было.
— Какой потолок у нашей команды был на этом турнире?
— Но не 1/8 совершенно точно.
— Ключевое поражение на турнире — от Норвегии? Займи второе место — все могло быть иначе.
— Первый тайм с ними мы провалили, да.
— У нас сейчас возрастная команда и, очевидно, ее нужно обновлять. Но юноши и юниоры выступают на турнирах по своим возрастам провально. Что делать?
— Пока не знаю. Будем думать. Но если французы выигрывают юношеские и юниорские чемпионаты мира, то понятно, что смена поколений у них проходит безболезненно. Из команды, которая по молодежным возрастам
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