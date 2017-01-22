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22 января 2017, 10:13 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

Дмитрий Торгованов: 1/8 финала — совершенно точно не потолок сборной России

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов после матча 1/8 финала чемпионата мира со Словенией (26:32) подчеркнул, что подача апелляции на судейство не предусмотрена регламентом соревнования.

Специалист подчеркнул: команда могла рассчитывать на большее.

— В какой момент поняли, что этот матч проиграем?

— Я то еще был более или менее спокоен, а вот Льва Воронина еле сдержали. Тяжело контролировать себя, когда на твоих глазах творятся такие вещи.

— Будете подавать апелляцию на судейство?

— А этого делать нельзя. В принципе.

— У России есть какие-то представите в судейском комитете?

— Нет. Был Александр Кожухов. Тогда такого не было.

— Какой потолок у нашей команды был на этом турнире?

— Но не 1/8 совершенно точно.
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