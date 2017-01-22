Специалист подчеркнул: команда могла рассчитывать на большее.

— В какой момент поняли, что этот матч проиграем?

— Я то еще был более или менее спокоен, а вот Льва Воронина еле сдержали. Тяжело контролировать себя, когда на твоих глазах творятся такие вещи.

— Будете подавать апелляцию на судейство?

— А этого делать нельзя. В принципе.

— У России есть какие-то представите в судейском комитете?

— Нет. Был Александр Кожухов. Тогда такого не было.

— Какой потолок у нашей команды был на этом турнире?

— Но не 1/8 совершенно точно.