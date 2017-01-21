Гандболистки «Кубани» обыграли «Лейпциг» в матче Кубка EHF
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб «Кубань» обыграли немецкий «Лейпциг» со счетом 32:24 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).
В турнирной таблице группы B «Кубань» занимает второе место, одержав в трех матчах две победы. «Лейпциг» идет последним.
В следующем матче «Кубань» 28 января на выезде сыграет с «Лейпцигом». По две лучшие команды из каждой группы выходят в
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