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https://sport.mail.ru/news/handball/28506532/
21 января 2017, 18:58 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Гандболистки «Кубани» обыграли «Лейпциг» в матче Кубка EHF

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб «Кубань» обыграли немецкий «Лейпциг» со счетом 32:24 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).

В турнирной таблице группы B «Кубань» занимает второе место, одержав в трех матчах две победы. «Лейпциг» идет последним.

В следующем матче «Кубань» 28 января на выезде сыграет с «Лейпцигом». По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.
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