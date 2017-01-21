Гандболистки «Кубани» обыграли «Лейпциг» в матче Кубка EHF

В турнирной таблице группы B «Кубань» занимает второе место, одержав в трех матчах две победы. «Лейпциг» идет последним.

В следующем матче «Кубань» 28 января на выезде сыграет с «Лейпцигом». По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.