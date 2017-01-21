Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28506437/
21 января 2017, 18:09 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Кубани» обыграли немецкий «Лейпциг» в матче Кубка EHF

Краснодарская «Кубань» обыграла на своей площадке немецкий «Лейпциг» в матче группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) среди женских команд.

Встреча третьего тура группы В, прошедшая в Краснодаре в субботу, завершилась со счетом 32:24 в пользу хозяек паркета.

В следующем матче турнира «Кубань», выигравшая к текущему моменту две встречи из трех, сыграет 28 января с «Лейпцигом» на выезде.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной