Гандболистки «Кубани» обыграли немецкий «Лейпциг» в матче Кубка EHF

Встреча третьего тура группы В, прошедшая в Краснодаре в субботу, завершилась со счетом 32:24 в пользу хозяек паркета.

В следующем матче турнира «Кубань», выигравшая к текущему моменту две встречи из трех, сыграет 28 января с «Лейпцигом» на выезде.