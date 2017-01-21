Гандболистки «Кубани» обыграли немецкий «Лейпциг» в матче Кубка EHF
Краснодарская «Кубань» обыграла на своей площадке немецкий «Лейпциг» в матче группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) среди женских команд.
Встреча третьего тура группы В, прошедшая в Краснодаре в субботу, завершилась со счетом 32:24 в пользу хозяек паркета.
В следующем матче турнира «Кубань», выигравшая к текущему моменту две встречи из трех, сыграет 28 января с «Лейпцигом» на выезде.
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