Гандболистки «Лады» проиграли «Метцингену» в матче Кубка EHF

Соперники сборной России по гандболу в матче 1/8 финала чемпионата мира словенцы во всех матчах турнира за исключением игры с испанцами смотрелись убедительно, заявил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) и тренер национальной команды Лев Воронин.