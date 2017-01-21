Гандболистки «Лады» проиграли «Метцингену» в матче Кубка EHF
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб «Лада» (Тольятти) проиграл немецкому «Метцингену» со счетом 26:27 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка EHF.
В турнирной таблице группы D «Лада» занимает третье место, одержав в трех матчах одну победу. «Метцинген» идет вторым.
В следующем матче соперники вновь сыграют друг с другом, встреча состоится 28 января. По две лучшие команды из каждой группы выходят в
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