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21 января 2017, 17:26 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Гандболистки «Лады» проиграли «Метцингену» в матче Кубка EHF

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб «Лада» (Тольятти) проиграл немецкому «Метцингену» со счетом 26:27 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка EHF.

В турнирной таблице группы D «Лада» занимает третье место, одержав в трех матчах одну победу. «Метцинген» идет вторым.

В следующем матче соперники вновь сыграют друг с другом, встреча состоится 28 января. По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.
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