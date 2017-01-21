Воронин: Словенские гандболисты почти во всех матчах ЧМ смотрелись убедительно

Встреча сборных России, которая на групповом этапе заняла третье место, и Словении (2-е место в группе В) пройдет в субботу.

«Перед всеми играми команда сконцентрирована, но сейчас все понимают, что права на ошибку у нас нет. Мне кажется, после того, как травмы получили Сергей Горбок и Павел Атьман, которые уже не сыграют на чемпионате мира, ребята еще больше сплотились. Нам мой взгляд, атмосфера в команде стала еще крепче. Сборная Словении молодая, но при этом очень боевая команда. Кроме матча с Испанией во всех остальных играх словенцы смотрелись достаточно убедительно», — сказал Воронин, которого цитирует официальный сайт ФГР.

«Мы всегда говорим о том, что у нас в приоритете игра в обороне. Защита и игра вратаря — очень важная составляющая. Когда мы разбирали сборную Словении, смотрели не только на игру нашего соперника, но и состояние, реакцию ребят. Мы увидели, что все игроки сконцентрированы и чувствуется, что у них присутствует спортивная злость, которая должна быть. У сборной России есть желание биться, сражаться в матче со Словенией», — добавил Воронин.