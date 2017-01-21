Словенский барьер: перепрыгнем или врежемся?

Один из знаменитых романов Паоло Коэльо начинается с того, что главная героиня, живущая в Любляне, решает свести счеты с жизнью. Окончательно ее добивает попавшаяся на глаза заметка под названием: «Где находится Словения?» Вероника уверена, что про ее родной город никто не знает и никому в мире не будет дела до того, какие события там происходят. Слишком уж он мал, слишком незаметен.

Если у кого-то из жителей столичного города Словении и есть какие-то похожие комплексы неполноценности, то можно заверить их, что спортивная Россия знает об этом балканском государстве не понаслышке. Марибор, например, после провала наших футболистов в отборе на чемпионат мира-2010 вообще стал нарицательным городом. Словенские волейболисты дошли до финала последнего чемпионата Европы, обыграв в полуфинале выбивших из турнира Россию итальянцев. А баскетболисты, в отличие от наших, отобрались на чемпионат мира-2014 и успешнее россиян выступили на двух последних чемпионатах Европы.

Удивительно, но Словения, население которой в два раза меньше населения Санкт-Петербурга, видится специалистам фаворитом и в сегодняшнем матче с Россией. Можно сколько угодно говорить о значимости гандбола в этой стране, замечательной селекции и традициях, но все это по большому счету — отговорки. И тот факт, что наша команда является аутсайдером в матче против такой гордой, красивой, но все-таки очень маленькой страны, наглядно демонстрирует, как развивался гандбол в России последние лет 15. В общем-то, никак.

ОТОМСТИТЬ ЗА ЧЕМПИОНАТ МИРА-2013.

Нынешнее руководство уделяет популяризации и развитию ручного мяча в регионах большое внимание, но все понимают, что эта работа даст плоды не в ближайшие годы. Однако это, как и отсутствие двух ключевых игроков, получивших травмы, не повод выходить на сегодняшнюю игру с опущенными руками. Разница в мастерстве в игровых видах спорта сполна компенсируется самоотдачей, характером и грамотной организацией. И если с первыми двумя пунктами у нас будет не все в порядке — это самое страшное. Сборной можно простить отсутствие результата, но отсутствие желания и стремления биться — нет.

Многое будет зависеть от того, насколько досконально разберет игру соперников тренерский штаб во главе с Дмитрием Торговановым и Львом Ворониным. У словенцев нет ярко-выраженного лидера, зато они отличаются очень слаженными действиями и наша задача — размагнитить их.

Стоит отметить, что для части игроков из нашей сборной словенцы — вообще принципиальнейший соперник. Восемь спортсменов из нынешнего состава играли на чемпионате мира-2013 и прекрасно помнят тот знаменитый четвертьфинал: в матче как раз-таки со Словенией шла настоящая битва — о накале страстей говорит хотя бы тот факт, что у нас сразу трое получили красные карточки. А в концовке соперник, ведя один мяч, умудрился растянуть свою атаку… на 63 секунды. Причем почти половину из них — при поднятых руках судьи. Небывалое для гандбола дело. В итоге мы проиграли 27:28 — и выбыли из турнира. А Словения добилась лучшего результата в своей истории.

Очевидно, что нынешний матч будет невероятно интересным и одним из самых показательных для сборной России на этом турнире. Сдюжим, соберемся в решающий момент и протиснемся в восьмерку лучших команд мира — это одна история. Пролетим, как фанера над Парижем, — совершенно другая. Пока же мы имеем полное право верить в лучшее. С надеждой на это и будем ждать сегодняшнего вечера.

Владимир ИВАНОВ

из Парижа.