Словенский барьер: перепрыгнем или врежемся?
Сегодня сборная России проведет матч 1/8 финала чемпионата мира против Словении.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Один из знаменитых романов Паоло Коэльо начинается с того, что главная героиня, живущая в Любляне, решает свести счеты с жизнью. Окончательно ее добивает попавшаяся на глаза заметка под названием: «Где находится Словения?» Вероника уверена, что про ее родной город никто не знает и никому в мире не будет дела до того, какие события там происходят. Слишком уж он мал, слишком незаметен.
Если у
Удивительно, но Словения, население которой в два раза меньше населения
ОТОМСТИТЬ ЗА ЧЕМПИОНАТ МИРА-2013.
Нынешнее руководство уделяет популяризации и развитию ручного мяча в регионах большое внимание, но все понимают, что эта работа даст плоды не в ближайшие годы. Однако это, как и отсутствие двух ключевых игроков, получивших травмы, не повод выходить на сегодняшнюю игру с опущенными руками. Разница в мастерстве в игровых видах спорта сполна компенсируется самоотдачей, характером и грамотной организацией. И если с первыми двумя пунктами у нас будет не все в порядке — это самое страшное. Сборной можно простить отсутствие результата, но отсутствие желания и стремления биться — нет.
Многое будет зависеть от того, насколько досконально разберет игру соперников тренерский штаб во главе с Дмитрием Торговановым и Львом Ворониным. У словенцев нет
Стоит отметить, что для части игроков из нашей сборной словенцы — вообще принципиальнейший соперник. Восемь спортсменов из нынешнего состава играли на чемпионате мира-2013 и прекрасно помнят тот знаменитый четвертьфинал: в матче как
Очевидно, что нынешний матч будет невероятно интересным и одним из самых показательных для сборной России на этом турнире. Сдюжим, соберемся в решающий момент и протиснемся в восьмерку лучших команд мира — это одна история. Пролетим, как фанера над Парижем, — совершенно другая. Пока же мы имеем полное право верить в лучшее. С надеждой на это и будем ждать сегодняшнего вечера.
Владимир ИВАНОВ
из Парижа.
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