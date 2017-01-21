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https://sport.mail.ru/news/handball/28503833/
21 января 2017, 11:35 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Главный тренер сборной Венгрии Хавьер Сабате: Голкипер соперника повлиял на исход дуэли

Главный тренер сборной Венгрии Хавьер Сабате прокомментировал поражение от белорусов (25:27) в заключительном матче группы «С» на чемпионате мира-2017. Неудача не помешала венграм выйти в 1/8 финала.

Ожидали, что матч будет трудным, так как Беларуси нужна была победа. Хотели одолеть соперника, но совершили слишком много ошибок в атаке, плюс голкипер соперника повлиял на исход дуэли. Сейчас мы должны сосредоточиться на Дании и попытаться показать все лучшее, на что способны, — приводит слова специалиста официальный сайт турнира.

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