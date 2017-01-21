Главный тренер сборной Венгрии Хавьер Сабате: Голкипер соперника повлиял на исход дуэли

Ожидали, что матч будет трудным, так как Беларуси нужна была победа. Хотели одолеть соперника, но совершили слишком много ошибок в атаке, плюс голкипер соперника повлиял на исход дуэли. Сейчас мы должны сосредоточиться на Дании и попытаться показать все лучшее, на что способны, — приводит слова специалиста официальный сайт турнира.