Юрий Шевцов: Матч с венграми был из разряда «все или ничего»

Библейский Петр не поверил в чудо, Макар Платонова — в социалистическую утопию, многие из белорусов сомневались в Юрии Шевцове и «разобранной» национальной команде. Но, как часто бывало в последние годы, мы рассуждали, а гандболисты писали историю.