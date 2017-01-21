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21 января 2017, 11:10 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Юрий Шевцов: Матч с венграми был из разряда «все или ничего»

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов прокомментировал победу над командой Венгрии (27:25) в заключительном матче группы «С» на чемпионате мира-2017. Успех позволил белорусам выйти в 1/8 финала с 3-го места.

Матч был из разряда «все или ничего». Определяющими в нем стали наша надежная защита и действия вратаря. Атаковали белорусы также весьма неплохо. Я доволен уровнем, которого мы достигли, — приводит слова Шевцова официальный сайт турнира.

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Библейский Петр не поверил в чудо, Макар Платонова — в социалистическую утопию, многие из белорусов сомневались в Юрии Шевцове и «разобранной» национальной команде. Но, как часто бывало в последние годы, мы рассуждали, а гандболисты писали историю.
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