«Ну я же говорила», — фраза-тычок, любимая слабым полом. Мужчина упрям, он действительно нередко ошибается. Прелесть ситуации в другом: женщины часто дают дельные советы, забывая при этом, что советовать — не делать. Так же с разговорами в сети: велик соблазн сорвать покровы, пошутить, возразить. Сложнее сдержаться — так поступают сильные.



Отрадно, что немалая часть болельщиков услышала призыв Юрия Шевцова — стерпела чилийский шлепок по самолюбию, возню с экзотическими саудовцами.



Для наиболее преданных вечер пятницы был особенно сладок. Остальные 65% теперь в шатком положении. «Болельщики вправе воспринимать результаты критично. Здесь можно найти даже позитив. Значит, они знают, что наши ребята сильнее», — отмечал Сергей Рутенко в персональной колонке. И все же скептики слегка перегнули.



— «Шевцов прикрывается молодежью, оправдывая отсутствие результата». Поспешный тезис № 1. Третий год подряд сборная молодеет, не снижая при этом игровой планки. На чемпионате мира-2015 в Катаре, когда состав белорусов, по общему признанию, был наиболее сбалансированным, а гандбольное руководство помышляло об Олимпиаде, случилась беда. Болельщик и специалист затребовал перемен. Извольте: на ЧЕ-2016 в Польше к главной команде подведены Солдатенко, Королек и Юринок, подал голос Кулеш — сборная вышла из группы, ЧМ-2017 — дебютируют Подшивалов, Гайдученко и Шинкель — команда в нокаут-раунде без Рутенко-старшего, Бабичева и Никуленкова. Постоянные ссылки на нестабильность молодых надоели? Но от этого не уйти! Представьте на мгновение, что в составе БАТЭ на матч против «Баварии» выходит сразу несколько игроков дубля, что, например, Анатолий Буяльский на Играх разбавляет стартовую баскетбольную пятерку двумя дебютантками из чемпионата Беларуси. Сложно, не правда ли? Из названной семерки, к которой хочется прибавить Ивана Мацкевича, лишь Королек, недавно перешедший в «Сен-Рафаэль», получил возможность регулярно соревноваться на топ-уровне, в Лиге чемпионов выступает мешковец Юринок, но пока не так часто, как хотелось бы. «Польза от участия в чемпионате мира налицо — после каждого матча проводим скрупулезную работу над ошибками. Их все меньше». Есть основания не доверять Шевцову, если команда на групповом этапе прибавляла от игры к игре, а лучший гандбол продемонстрировала во встречах с фаворитами — хорватами (бронза ЧЕ-2016), немцами (золото ЧЕ-2016) и венграми, у которых никогда ранее не выигрывала? Возможно, причина упрека — в частоте проведения гандбольных международных турниров и регулярном попадании на них белорусов. Форумы, чередуясь, проходят ежегодно, и мы не пропустили ни одного из последних пяти. Зритель сравнивает изменения на коротких отрезках, и не находит их существенными. Но смена поколений в белорусских реалиях — процесс не одного года.



— «Шевцов слишком консервативен и не склонен признавать промахов». Это № 2. До матча с венграми многие задавались вопросом, почему тренер не желает поменять в старте Вячеслава Солдатенко на Ивана Мацкевича. Голкипер СКА неизменно бледно начинал и выручал в основном при семиметровых, Мацкевич же выходил и цеплялся. Кто знает, возможно, именно непоколебимое доверие рулевого помогло Славе блестяще сыграть в пока главном для белорусов поединке на ЧМ. Достойные 40% надежности за два полных тайма и «сухая» концовка с каскадом сэйвов — серьезнейший воодушевляющий фактор.



Почему не ставилась под сомнение форма Ивана Бровко, отцепленного от коллектива на время контрольных матчей, закрывавших подготовку к «миру»? «Ваню Бровко я могу не вызывать год. А завтра заявлю — и он сыграет», — и пожалуйста, 6 мячей мадьярам при 6 исполненных семиметровых. Чем не «снайпер на крыше»?



Поражение от чилийцев — тренерское, скамейка впадала в ступор, два таймаута не использовали! Были вопросы, спору нет. Но и здесь признаем: Юрий Шевцов набирает форму вместе с парнями. В дуэли с хорватами наставник безупречно вел игру до рокового вылета на покрытие Домагоя Дувняка, после чьих геройств в атаке и защите руки опустились. К мини-финалу с венграми взаимодействие скамейка — площадка было отлажено: внимательный слушатель мог записать названия всех комбинаций, которые своевременно заказывал Шевцов.



Сборная действует хаотично и ситуационно, преобладает импровизация… Пусть Александр Подшивалов и заявил, что белорусам присущ «силовой гандбол, завязанный скорее на индивидуальной игре, мастерстве отдельных исполнителей, нежели на тактических схемах», нельзя не замечать очевидного. В каждом из матчей ЧМ-2017 Юрий Шевцов экспериментировал с оборонительными сочетаниями, придя в итоге к использованию пары Титов — Шумак, вместо чередования двух защитников. Результат — наименьшее число пропущенных мячей за 5 встреч (25) и наименьшее число штрафных минут (4). Схема 6−0 видится коучу оптимальной: возвращение к классике — сознательный ход (вспомните авантюрную защиту 3−3 на ЧЕ-2016).



В победном поединке с венграми наконец начали удаваться быстрые контратаки. «Что по-прежнему удручает, так это быстрый переход из обороны в наступление. Причем тормоза здесь не в ногах у ребят, а в головах», — подчеркивал наставник в четверг. В пятницу было 50 на 50 — то Пуховский с Рутенко выдадут выпад-конфетку, то глупая потеря из-за спешки случится. К последней 10-минутке первого тайма успокоились обе дружины и темп матча, взвинченный оппонентами в начале, спал. Посмотрим, прибавит ли команда по части «отрывов» в воскресенье.



Нужно принять факт: идеальной сборной Беларуси на нынешнем чемпионате мира нам уже не увидеть. Ладно молодежь, у Пуховского — MVP матча с мадьярами — лишь 46% точности, у Шиловича — 40%. Лучший бомбардир Артем Королек может сыграть безупречно 55 минут, но проверить на прочность штангу в решающий момент.



«Националка» не раз вгоняла нас в пот: увозя ничью с боснийцами из Зеницы, спасая матч с латвийцами в Валмиере под сирену… Но даже в худших играх парни сражались. Борис Пуховский вчера лишь в последнем тайм-ауте спросил Шевцова о турнирном раскладе, до этого, видимо, мысленно был погружен в каждую отдельную атаку. Подождем с глобальными выводами, глядишь — и на шведах приключение не окончится.



БЕЛАРУСЬ — ВЕНГРИЯ — 27:25 (15:13)

РУАН. «Киндарена». Начало — в 22.45.

Судьи — Славе Николов, Георги Начевски (оба — Македония).

БЕЛАРУСЬ: Мацкевич, Солдатенко; Титов, Юринок (4), Бровко (6), Рутенко (3), Баранов, Шумак, Королек (3), Кулеш (3), Шинкель, Астрашапкин, Шилович (2), Пуховский (6), Подшивалов, Гайдученко.

ВЕНГРИЯ: Фазекаш, Миклер; Харшаньи (1), Гульяш, Шух, Зубаи, Банхиди (2), Селлеши, Балог (2), Лигетвари (1), Джамали (1), Анчин (1), Бодо (2), Часар (7), Юхас (7), Лекаи (1).



ГРУППА «С»: ГЕРМАНИЯ — 10 очков (5 игр), ХОРВАТИЯ — 8 (5), БЕЛАРУСЬ — 4 (5), ВЕНГРИЯ — 4 (5), Саудовская Аравия — 2 (5), Чили — 2 (5).



ВСЕ ПАРЫ 1/8 ФИНАЛА ЧМ-2017



Сборная Беларуси сыграет со шведами и в случае виктории сразится в четвертьфинале с победителем пары Франция — Исландия.



Беларусь — Швеция

Норвегия — Македония

Франция — Исландия

Россия — Словения

Бразилия — Испнаия

Венгрия — Дания

Германия — Катар

Хорватия — Египет



Матчи 1/8 финала состоятся 21 и 22 января. Поединок Беларусь — Швеция пройдет 22 января и начнется в 18.00 по белорусскому времени.



Группа «C»



Чили — Саудовская Аравия — 25:26 (13:13)

Германия — Хорватия — 28:21 (13:9)

Беларусь — Венгрия — 27:25 (15:13)



Группа «D»



Бахрейн — Аргентина — 17:26 (8:13)

Швеция — Египет — 33:26 (15:9)

Катар — Дания — 29:32 (16:14).