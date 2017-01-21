Зачем ты усомнился? Шевцов и парни верили! Белорусы — в плей-офф ЧМ-2017
Библейский Петр не поверил в чудо, Макар Платонова — в социалистическую утопию, многие из белорусов сомневались в Юрии Шевцове и «разобранной» национальной команде. Но, как часто бывало в последние годы, мы рассуждали, а гандболисты писали историю.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ну я же говорила», —
Отрадно, что немалая часть болельщиков услышала призыв Юрия Шевцова — стерпела чилийский шлепок по самолюбию, возню с экзотическими саудовцами.
Для наиболее преданных вечер пятницы был особенно сладок. Остальные 65% теперь в шатком положении. «Болельщики вправе воспринимать результаты критично. Здесь можно найти даже позитив. Значит, они знают, что наши ребята сильнее», — отмечал Сергей Рутенко в персональной колонке. И все же скептики слегка перегнули.
— «Шевцов прикрывается молодежью, оправдывая отсутствие результата». Поспешный тезис № 1. Третий год подряд сборная молодеет, не снижая при этом игровой планки. На чемпионате мира-2015 в Катаре, когда состав белорусов, по общему признанию, был наиболее сбалансированным, а гандбольное руководство помышляло об Олимпиаде, случилась беда. Болельщик и специалист затребовал перемен. Извольте: на ЧЕ-2016 в Польше к главной команде подведены Солдатенко, Королек и Юринок, подал голос Кулеш — сборная вышла из группы, ЧМ-2017 — дебютируют Подшивалов, Гайдученко и Шинкель — команда в
— «Шевцов слишком консервативен и не склонен признавать промахов». Это № 2. До матча с венграми многие задавались вопросом, почему тренер не желает поменять в старте Вячеслава Солдатенко на Ивана Мацкевича. Голкипер СКА неизменно бледно начинал и выручал в основном при семиметровых, Мацкевич же выходил и цеплялся. Кто знает, возможно, именно непоколебимое доверие рулевого помогло Славе блестяще сыграть в пока главном для белорусов поединке на ЧМ. Достойные 40% надежности за два полных тайма и «сухая» концовка с каскадом сэйвов — серьезнейший воодушевляющий фактор.
Почему не ставилась под сомнение форма Ивана Бровко, отцепленного от коллектива на время контрольных матчей, закрывавших подготовку к «миру»? «Ваню Бровко я могу не вызывать год. А завтра заявлю — и он сыграет», — и пожалуйста, 6 мячей мадьярам при 6 исполненных семиметровых. Чем не «снайпер на крыше»?
Поражение от чилийцев — тренерское, скамейка впадала в ступор, два таймаута не использовали! Были вопросы, спору нет. Но и здесь признаем: Юрий Шевцов набирает форму вместе с парнями. В дуэли с хорватами наставник безупречно вел игру до рокового вылета на покрытие Домагоя Дувняка, после чьих геройств в атаке и защите руки опустились. К
Сборная действует хаотично и ситуационно, преобладает импровизация… Пусть Александр Подшивалов и заявил, что белорусам присущ «силовой гандбол, завязанный скорее на индивидуальной игре, мастерстве отдельных исполнителей, нежели на тактических схемах», нельзя не замечать очевидного. В каждом из матчей ЧМ-2017 Юрий Шевцов экспериментировал с оборонительными сочетаниями, придя в итоге к использованию пары Титов — Шумак, вместо чередования двух защитников. Результат — наименьшее число пропущенных мячей за 5 встреч (25) и наименьшее число штрафных минут (4). Схема 6−0 видится коучу оптимальной: возвращение к классике — сознательный ход (вспомните авантюрную защиту 3−3 на ЧЕ-2016).
В победном поединке с венграми наконец начали удаваться быстрые контратаки. «Что
Нужно принять факт: идеальной сборной Беларуси на нынешнем чемпионате мира нам уже не увидеть. Ладно молодежь, у Пуховского — MVP матча с мадьярами — лишь 46% точности, у Шиловича — 40%. Лучший бомбардир Артем Королек может сыграть безупречно 55 минут, но проверить на прочность штангу в решающий момент.
«Националка» не раз вгоняла нас в пот: увозя ничью с боснийцами из Зеницы, спасая матч с латвийцами в Валмиере под сирену… Но даже в худших играх парни сражались. Борис Пуховский вчера лишь в последнем
БЕЛАРУСЬ — ВЕНГРИЯ — 27:25 (15:13)
РУАН. «Киндарена». Начало — в 22.45.
Судьи — Славе Николов, Георги Начевски (оба — Македония).
БЕЛАРУСЬ: Мацкевич, Солдатенко; Титов, Юринок (4), Бровко (6), Рутенко (3), Баранов, Шумак, Королек (3), Кулеш (3), Шинкель, Астрашапкин, Шилович (2), Пуховский (6), Подшивалов, Гайдученко.
ВЕНГРИЯ: Фазекаш, Миклер; Харшаньи (1), Гульяш, Шух, Зубаи, Банхиди (2), Селлеши, Балог (2), Лигетвари (1), Джамали (1), Анчин (1), Бодо (2), Часар (7), Юхас (7), Лекаи (1).
ГРУППА «С»: ГЕРМАНИЯ — 10 очков (5 игр), ХОРВАТИЯ — 8 (5), БЕЛАРУСЬ — 4 (5), ВЕНГРИЯ — 4 (5), Саудовская Аравия — 2 (5), Чили — 2 (5).
ВСЕ ПАРЫ 1/8 ФИНАЛА ЧМ-2017
Сборная Беларуси сыграет со шведами и в случае виктории сразится в четвертьфинале с победителем пары Франция — Исландия.
Беларусь — Швеция
Норвегия — Македония
Франция — Исландия
Россия — Словения
Бразилия — Испнаия
Венгрия — Дания
Германия — Катар
Хорватия — Египет
Матчи 1/8 финала состоятся 21 и 22 января. Поединок Беларусь — Швеция пройдет 22 января и начнется в 18.00 по белорусскому времени.
Группа «C»
Чили — Саудовская Аравия — 25:26 (13:13)
Германия — Хорватия — 28:21 (13:9)
Беларусь — Венгрия — 27:25 (15:13)
Группа «D»
Бахрейн — Аргентина — 17:26 (8:13)
Швеция — Египет — 33:26 (15:9)
Катар — Дания — 29:32 (16:14).
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