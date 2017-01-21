Трефилов: Российские гандболисты должны проявить характер на ЧМ

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Россияне в субботу сыграют в матче 1/8 финала со словенцами. Начало встречи — в 22:45 мск.

«Шансы (на хорошее выступление) у нас появились, но меня не впечатлила игра с командой Франции, — сказал Трефилов. — Явно виден разрыв в индивидуальном мастерстве. Надеюсь, что мужики проявят русский характер. Шансы на хороший результат есть, отступать некуда».