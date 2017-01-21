Гандболисты сборной Беларуси вышли в 1/8 финала чемпионата мира

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В последнем матче предварительной группы С белорусы встречались с командой Венгрии и добились победы со счетом 27:25 (15:13). Свое веское слово в этой игре сказали опытные Иван Бровко и Борис Пуховский, забросившие по 6 мячей. Кроме них, у белорусской команды отличились Андрей Юринок — 4, Денис Рутенко, Артем Королек, Вячеслав Кулеш — по 3, Сергей Шилович — 2. До этого подопечные Юрия Шевцова обыграли гандболистов Саудовской Аравии — 29:26, а также проиграли командам Чили — 28:32, Хорватии — 25:31 и Германии — 25:31. Остальные встречи 5-го тура в этой группе завершились так: Саудовская Аравия — Чили — 26:25, Германия — Хорватия — 28:21. Итоговое положение: Германия — 10 очков, Хорватия — 8, Беларусь — 4, Венгрия — 4, Саудовская Аравия — 2, Чили — 2. На прошлом чемпионате мира в Катаре-2015 белорусы не смогли выйти в плей-офф, заняв 18-е итоговое место.

Сборная Беларуси 22 января встретится в 1/8 финала с командой Швеции. В этот же день состоятся еще три поединка первой стадии плей-офф: Дания — Венгрия, Германия — Катар, Хорватия — Египет. Сегодня программа 1/8 финала откроется четырьмя встречами: Норвегия — Македония, Франция — Исландия, Россия — Словения, Бразилия — Испания.

Матчи 1/8 финала состоятся 21 и 22 января, четвертьфиналы пройдут 24 января, полуфиналы — 26 и 27 января, встреча за бронзу — 28 января, решающий поединок за чемпионский титул состоится 29 января в Париже.