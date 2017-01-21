Определены все пары плей-офф чемпионата мира-2017

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Белорусы вышли в 1/8 финала на Швецию, а Венгрия — на Данию. Таким образом, стали известны все пары плей-офф:

Норвегия — Македония,

Франция — Исландия,

Россия — Словения,

Бразилия — Испнаия,

Белоруссия — Швеция,

Венгрия — Дания,

Германия — Катар,

Хорватия — Египет.

Матчи 1/8 финала состоятся 21 и 22 января. Победитель пары Россия — Словения в ¼ финала сыграет с лучшей командой пары Германия — Катар.