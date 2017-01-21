Определены все пары плей-офф чемпионата мира-2017
В заключительный день группового турнира чемпионата мира-2017 сборная Белоруссии обыграла Венгрию и обошла соперника в борьбе за третью строчку в турнирной таблице группы С.
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Белорусы вышли в 1/8 финала на Швецию, а Венгрия — на Данию. Таким образом, стали известны все пары плей-офф:
Норвегия — Македония,
Франция — Исландия,
Россия — Словения,
Бразилия — Испнаия,
Белоруссия — Швеция,
Венгрия — Дания,
Германия — Катар,
Хорватия — Египет.
Матчи 1/8 финала состоятся 21 и 22 января. Победитель пары Россия — Словения в ¼ финала сыграет с лучшей командой пары Германия — Катар.
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