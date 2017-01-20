Белорусским гандболистам для выхода в плей-офф ЧМ хватит ничьей в игре с венграми

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Это стало известно после того, как сборная Саудовской Аравии в матче 5-го тура группы С обыграла сегодня команду Чили со счетом 26:25. Перед матчем Беларусь — Венгрия, который начнется в 22.45 (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»), у аравийцев, белорусов и чилийцев по 2 очка, поэтому подопечным Юрия Шевцова нужно не проиграть. Еще в одном сегодняшнем поединке этой группы сойдутся ее лидеры — сборные Германии и Хорватии, имеющие по 8 баллов. Немецкие, венгерские и хорватские гандболисты уже обеспечили себе места в 1/8 финала мирового первенства.

Кроме них борьбу за награды продолжат сборные Франции, Норвегии, России, Бразилии, Испании, Словении, Македонии, Исландии, Дании, Швеции, Египта и Катара.