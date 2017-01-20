БГК им. Мешкова первый поединок в этом году проведет на турнире в Финляндии
20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова отправился на международный турнир в Финляндию, который пройдет с 20 по 22 января. Такая информация размещена на официальном сайте «мешковцев», сообщает БЕЛТА.
В отсутствие сборников, которые играют на чемпионате мира по гандболу, остальные игроки БГК ведут подготовку к официальным играм второй части сезона. Одним из этапов тренировочного процесса является товарищеский турнир в Финляндии. В выездной состав Сергей Бебешко включил 15 гандболистов. В их числе и трое игроков молодежной команды — Владимир Корсак (вратарь), Егор Будейко (полусредний) и Валентин Куран (разыгрывающий).
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После возвращения сборников в феврале Брестскому гандбольному клубу предстоит провести 6 поединков, половина из которых — в Лиге чемпионов. Так, 9 февраля БГК дома сыграет с венгерским «Пиком». На 18 февраля намечен выездной матч против хорватского «Загреба». Еще одно противостояние состоится 22 февраля на площадке немецкого «Райн Левена». Исход этих матчей важен для брестчан, поскольку от их результата зависит выход «мешковцев» из группы.
После девяти туров БГК с девятью очками занимает пятое место в турнирной таблице. В
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