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20 января 2017, 10:27 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Французы сыграют с исландцами в 1/8 финала чемпионата мира по гандболу

19 января на чемпионате мира по гандболу во Франции были сыграны шесть матчей группового этапа и определились четыре пары 1/8 финала.

В группе A сборная России победила бразильцев со счётом 28:24, французы одолели поляков — 26:25, а норвежцы разгромили японцев — 38:23. В плей-офф вышли сборные Франции, Норвегии, России и Бразилии.

В группе B испанцы победили словенцев — 36:26, команды Македонии и Исландии сыграли вничью — 27:27, а сборная Туниса обыграла команду Анголы — 43:34.

В 1/8 финала сборная России сыграет со словенцами, французы — с исландцами, бразильцы — с испанцами, а норвежцы — с командой Македонии.
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