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20 января 2017, 10:22 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

Михаил Чипурин: Сумели дожать бразильцев во втором тайме

Линейный сборной России Михаил Чипурин после победы над Бразилей в матче чемпионата мира (28:24) отметил у российской команды большое желание победить.

По его мнению, россиянам удалось тактически переиграть соперника.

— Нам очень хотелось одержать победу, перед матчем моя жена сказал: «Только попробуй не приехать в Париж!», — улыбнулся Чипурин. — Мы серьезно настраивались на матч и играли с полной самоотдачей. Спасибо всем ребятам за игру, у нас многое получалось, особенно второй тайм. Мы «накатили» на бразильцев, дожали их во втором тайие и сумели довести дело до победы.

— Сложилось впечатление, что у сборной России есть запас прочности и в любой момент команда может прибавить и переломить игру. Вы согласны?

— Мы хорошо знаем, в чем нам нужно прибавлять. У нас есть потенциал, стараемся его развивать и постоянно работаем над собой. В матче с Бразилией Александр Шкуринский показал не все, на что способен. Но ничего, это для него первый чемпионат мира, я уверен, что в дальнейшем у него будет все хорошо.

— Cборная Бразилии потрепала нам нервы?

— Сборная Бразилии показывает другой стиль игры, отличный от европейского. Для любой команды сложно перестраиваться. Но мы разбирали соперника и, считаю, тактически его переиграли.
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