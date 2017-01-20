Гандболисты сборной России встретятся со словенцами в 1/8 финала чемпионата мира
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Сборная Словении по гандболу уступила команде Испании в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит во Франции, и стала соперником сборной России по 1/8 финала.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча группы В, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 36:26 в пользу испанцев. Сборная Испании, одержав пять побед в пяти играх, набрала десять очков и заняла первое место в группе. Словенцы с семью баллами стали вторыми.
Соперником словенских гандболистов по 1/8 финала станет сборная России, которая с шестью очками заняла третье место в группе А. Матч состоится 21 января. Испанцы в этот же день сыграют с бразильцами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter