Гандболисты сборной России встретятся со словенцами в 1/8 финала чемпионата мира

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Встреча группы В, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 36:26 в пользу испанцев. Сборная Испании, одержав пять побед в пяти играх, набрала десять очков и заняла первое место в группе. Словенцы с семью баллами стали вторыми.

Соперником словенских гандболистов по 1/8 финала станет сборная России, которая с шестью очками заняла третье место в группе А. Матч состоится 21 января. Испанцы в этот же день сыграют с бразильцами.