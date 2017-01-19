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19 января 2017, 19:02 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

Дмитрий Торгованов: Словения? А каковы шансы встретить динозавра в городе?

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов поделился впечатлениями от победной игры с Бразилией.

<span class=error>Торгованов</span> — о победе на ЧМ. Увеличить
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— Мы понимали, что игра с Бразилией будет очень тяжелой, — признался Торгованов. — В нападении получалось сыграть примерно так, как и готовились. А вот в защите были проблемы. Игру в центральном блоке пришлось исправлять прямо по ходу матча. Получилось только во втором тайме.

— Можете подвести итоги всего группового этапа?

— Провалили первый тайм с Норвегией — этого не должно было произойти. Хозяева-то ладно. Как мне сказал один знакомый: «Это французы, братан».

— Сегодня первая половина тоже не получилась.

— Но мы по ходу нее не проигрывали 7−8 мячей. На чемпионате мира отыгрывать такое крайне сложно.

— Из-за травм команда потеряла Атьмана и Горбока. Насколько в этой связи было тяжело перекраивать игру?

— Мы еще перед стартом турнира рассматривали самые разные варианты развития событий, поэтому были готовы к многому. Но Павел и Сергей, безусловно, игроки такого уровня, что безболезненно заменить их очень сложно.

— При этом Деревень, заменивший Атьмана, играл сегодня очень неплохо.

— Ему нужна игровая практика. Он старается, рвется. С Бразилией у него много получалось. Сегодня Сашок — просто красавчик.

— Лучшим игроком матча признали Киреева.

— Хорошо, что ему попали в голову, — пошутил Торгованов. — Его это взбодрило. Если серьезно, то сегодня Виктор был хорош.

— Дибиров и Шишкарев сегодня почти не играли. Почему?

— Нужно было дать им отдохнуть и в тоже время посмотреть других ребят. Впереди игры, в которых мы не имеем права на ошибку.

— Кого планируете включить в заявку вместо Горбока?

— Пока не знаю. У нас осталась одна только замена. Возможно, добавим третьего вратаря.

— Насколько сегодняшняя победа была важна с точки зрения эмоций?

— Очень! После поражения от Франции настроение было, прямо скажем, не самое лучшее.

— Словенцы, на которых, вероятно, попадаем, пугают?

— Перед любой игрой вероятность — 50 на 50. Вот какие шансы встретить динозавра в городе? 50%! Либо встретишь, либо не встретишь.

Владимир ИВАНОВ
из Нанта.
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