Дмитрий Торгованов: Словения? А каковы шансы встретить динозавра в городе?
Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов поделился впечатлениями от победной игры с Бразилией.
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Видимо, что-то случилось...
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— Мы понимали, что игра с Бразилией будет очень тяжелой, — признался Торгованов. — В нападении получалось сыграть примерно так, как и готовились. А вот в защите были проблемы. Игру в центральном блоке пришлось исправлять прямо по ходу матча. Получилось только во втором тайме.
— Можете подвести итоги всего группового этапа?
— Провалили первый тайм с Норвегией — этого не должно было произойти.
— Сегодня первая половина тоже не получилась.
— Но мы по ходу нее не проигрывали 7−8 мячей. На чемпионате мира отыгрывать такое крайне сложно.
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— Мы еще перед стартом турнира рассматривали самые разные варианты развития событий, поэтому были готовы к многому. Но Павел и Сергей, безусловно, игроки такого уровня, что безболезненно заменить их очень сложно.
— При этом Деревень, заменивший Атьмана, играл сегодня очень неплохо.
— Ему нужна игровая практика. Он старается, рвется. С Бразилией у него много получалось. Сегодня Сашок — просто красавчик.
— Лучшим игроком матча признали Киреева.
— Хорошо, что ему попали в голову, — пошутил Торгованов. — Его это взбодрило. Если серьезно, то сегодня Виктор был хорош.
— Дибиров и Шишкарев сегодня почти не играли. Почему?
— Нужно было дать им отдохнуть и в тоже время посмотреть других ребят. Впереди игры, в которых мы не имеем права на ошибку.
— Кого планируете включить в заявку вместо Горбока?
— Пока не знаю. У нас осталась одна только замена. Возможно, добавим третьего вратаря.
— Насколько сегодняшняя победа была важна с точки зрения эмоций?
— Очень! После поражения от Франции настроение было, прямо скажем, не самое лучшее.
— Словенцы, на которых, вероятно, попадаем, пугают?
— Перед любой игрой вероятность — 50 на 50. Вот какие шансы встретить динозавра в городе? 50%! Либо встретишь, либо не встретишь.
Владимир ИВАНОВ
из Нанта.
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