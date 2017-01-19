Летим покорять Париж!

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ЧЕМПИОНАТ МИРА. Группа А.

БРАЗИЛИЯ — РОССИЯ -24:28 (15:14,9:14)

Россия: Киреев, Богданов, Ковалев (4), Шишкарев (0), Шельменко (5), Деревень (5), Шкуринский (1), Валиуллин (0), Житников (3), Калараш (3), Черноиванов (0), Чипурин (4), Сорока (3), Дибиров (0).

Оценивая шансы накануне этой встречи, лучший бомбардир сборной России на этом турнире Дмитрий Ковалев признал: серьезные проблемы есть у обеих команд, добавив, что очный поединок покажет, у кого их сейчас больше.

При этом за день до матча стало известно, что на этом чемпионате мира больше не сыграет один из лидеров нашей сборной — 29-летний Павел Атьман. У него надрыв сухожилия. Это серьезнейшая потеря. Особенно вкупе с тем, что завершил выступления во Франции-2017 и Сергей Горбок.

Вместе с тем, не обошли травмы и соперников — несколькими днями ранее Бразилия отзаявила капитана Тиагу Дос Сантоса, который цементировал оборону команды.

БРАЗИЛИЯ ОДНООБРАЗНАЯ

Несмотря на гарантированный выход в плей-офф, нынешний матч имел для России большое значение. Во-первых, победа всегда дает прилив положительных эмоций, что важно накануне игр на вылет. Во-вторых, третье место в группе дает право сыграть с чуть менее сильным соперником из параллельной группы, что увеличивает шансы на выход в четвертьфинал. В-третьих, если не обыгрывать такую Бразилию — делать что-то на этом турнире вообще нечего.

Южноамериканцы в первых четырех играх показали совершенно невыразительную игру. И если «минус» 15 в матче-открытии с Францией можно как-то объяснить, то поражение с разницей в 13 мячей от норвежцев — это явный перебор. Причем не только счет, но и рисунок игры бразильцев вызывал большие вопросы — большинство атак команды проводились без каких-либо комбинаций и сводились к дальним броскам. Связывают это с тем, что после Олимпиады команду покинул главный тренер Жорди Рибера — сейчас он возглавляет испанцев, — а вот сменившему его в бразильской сборной Вашингтону Нуньесу пока не хватает то ли опыта, то ли знаний.

Российская сборная, справедливости ради, тоже не идеал тактического разнообразия, но у команды Торгованова все-таки гораздо более «живые» края, а разыгрывающие выстрелам из-за 9 метров зачастую предпочитают попытки довести мяч до линейного.

СЕРОЕ НАЧАЛО МАТЧА

Увы, первый тайм наша сборная провела откровенно плохо. Бразильцы по-прежнему не потрясали воображение своими действиями, но, тем не менее, регулярно поражали наши ворота. Российская защита ничего не могла противопоставить довольно однообразным атакам соперника. За половину игры наша команда пропустила сразу 15 мячей.

В какой-то момент перестало делать свою работу и нападение. В концовке тайма россияне не могли забить почти 10 минут. При счете 12:15 Торгованов взял тайм-аут и только после этого команда немного проснулась. За оставшееся время усилиями Деревеня, который заменил Атьмана, и Житникова удалось сократить отставание до минимума.

Тем не менее, Россия не выглядела командой, которая была готова отдать все для победы. И это удивительно. Тот же Дмитрий Ковалев в интервью «СЭ» рассказывал, что в нынешней сборной много возрастных игроков и все они, понимая, что этот турнир может стать последним для них на таком уровне, горят желанием проявить себя. Сейчас — или никогда. Первый тайм матча с Бразилией, говоря откровенно, такого впечатления не производил. Было ощущение, что «грызть землю» ни одна из команд не собиралась.

СЛОВЕНЦЫ — ФАВОРИТЫ, НО…

К счастью, во втором тайме, почувствовав, что пахнет жаренным, Россия собралась. Хорошие отрезки выдавали Чипурин, Сорока и Шельменко, спасал Киреев. Поймал кураж Деревень. Благодаря этому команде удалось создать задел в два-три мяча. Удержать такое преимущество против нынешних бразильцев — задача выполнимая.

Эта виктория означает, что наша команда свой матч 1/8 финала проведет в Париже, а не в Монпелье, как-то было бы в случае поражения. Соперником будет проигравший в игре Испания-Словения, которая состоится сегодня вечером. Фавориты этого матча — испанцы. И если не произойдет сенсации, следующий матч играть нам предстоит со словенцами. Командой — сильной, но проходимой. На нынешнем турнире, в частности, они с большим трудом выиграли в один мяч у Исландии и сыграли вничью с Тунисом. Так что, чем черт не шутит? Летим покорять Париж!

Владимир ИВАНОВ

из Нанта.