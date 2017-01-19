Летим покорять Париж!
Сборная России обыграла Бразилию в заключительном матче группового этапа.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА. Группа А.
БРАЗИЛИЯ — РОССИЯ -24:28 (15:14,9:14)
Россия: Киреев, Богданов, Ковалев (4), Шишкарев (0), Шельменко (5), Деревень (5), Шкуринский (1), Валиуллин (0), Житников (3), Калараш (3), Черноиванов (0), Чипурин (4), Сорока (3), Дибиров (0).
Оценивая шансы накануне этой встречи, лучший бомбардир сборной России на этом турнире Дмитрий Ковалев признал: серьезные проблемы есть у обеих команд, добавив, что очный поединок покажет, у кого их сейчас больше.
При этом за день до матча стало известно, что на этом чемпионате мира больше не сыграет один из лидеров нашей сборной — 29-летний Павел Атьман. У него надрыв сухожилия. Это серьезнейшая потеря. Особенно вкупе с тем, что завершил выступления во Франции-2017 и Сергей Горбок.
Вместе с тем, не обошли травмы и соперников — несколькими днями ранее Бразилия отзаявила капитана Тиагу Дос Сантоса, который цементировал оборону команды.
БРАЗИЛИЯ ОДНООБРАЗНАЯ
Несмотря на гарантированный выход в
Южноамериканцы в первых четырех играх показали совершенно невыразительную игру. И если «минус» 15 в
Российская сборная, справедливости ради, тоже не идеал тактического разнообразия, но у команды Торгованова
СЕРОЕ НАЧАЛО МАТЧА
Увы, первый тайм наша сборная провела откровенно плохо. Бразильцы
В
Тем не менее, Россия не выглядела командой, которая была готова отдать все для победы. И это удивительно. Тот же Дмитрий Ковалев в интервью «СЭ» рассказывал, что в нынешней сборной много возрастных игроков и все они, понимая, что этот турнир может стать последним для них на таком уровне, горят желанием проявить себя. Сейчас — или никогда. Первый тайм матча с Бразилией, говоря откровенно, такого впечатления не производил. Было ощущение, что «грызть землю» ни одна из команд не собиралась.
СЛОВЕНЦЫ — ФАВОРИТЫ, НО…
К счастью, во втором тайме, почувствовав, что пахнет жаренным, Россия собралась. Хорошие отрезки выдавали Чипурин, Сорока и Шельменко, спасал Киреев. Поймал кураж Деревень. Благодаря этому команде удалось создать задел в
Эта виктория означает, что наша команда свой матч 1/8 финала проведет в Париже, а не в Монпелье,
Владимир ИВАНОВ
из Нанта.
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