Мужская сборная России победила Бразилию на ЧМ по гандболу

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Таким образом, подопечные Дмитрия Торгованова и Льва Воронина заняли третье место в группе.



Соперник россиян по 1/8 финала определится в вечерней части игрового дня. За выход в четвертьфинал сборная России поспорит либо с испанцами, либо со словенцами.



Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира. Нант, Франция

Группа А. 5-й тур



Россия — Бразилия — 28:24 (14:15).