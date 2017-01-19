Мужская сборная России победила Бразилию на ЧМ по гандболу
Мужская сборная России по гандболу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира во Франции переиграла команду Бразилии со счётом 28:24.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Таким образом, подопечные Дмитрия Торгованова и Льва Воронина заняли третье место в группе.
Соперник россиян по 1/8 финала определится в вечерней части игрового дня. За выход в четвертьфинал сборная России поспорит либо с испанцами, либо со словенцами.
Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира. Нант, Франция
Группа А. 5-й тур
Россия — Бразилия — 28:24 (14:15).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter