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19 января 2017, 17:44 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Мужская сборная России победила Бразилию на ЧМ по гандболу

Мужская сборная России по гандболу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира во Франции переиграла команду Бразилии со счётом 28:24.

Мужская сборная России победила Бразилию на ЧМ по гандболу - Фото Увеличить
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Таким образом, подопечные Дмитрия Торгованова и Льва Воронина заняли третье место в группе.

Соперник россиян по 1/8 финала определится в вечерней части игрового дня. За выход в четвертьфинал сборная России поспорит либо с испанцами, либо со словенцами.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира. Нант, Франция
Группа А. 5-й тур

Россия — Бразилия — 28:24 (14:15).
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