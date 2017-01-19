Атьман из-за травмы выбыл до конца ЧМ

Атьман получил повреждение в матче четвертого тура группового этапа турнира с командой Франции (победа хозяев соревнований — 35:24). Разыгрывающий провел на чемпионате мира четыре матча, в которых забил 16 мячей. В сборной Атьмана заменит Александр Деревень.

«Врачи диагностировали у Павла Атьмана надрыв сухожилия. Сроки восстановления — до шести недель. С большим сожалением вынужден сообщить, что Паша не сыграет в матче с Бразилией и пропустит остаток чемпионата мира. Мы произвели в составе одну замену, включив Александра Деревеня», — сказал главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов.