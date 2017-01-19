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19 января 2017, 12:47 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Атьман из-за травмы выбыл до конца ЧМ

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Разыгрывающий сборной России по гандболу Павел Атьман из-за травмы пропустит остаток чемпионата мира, который проходит во Франции, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Атьман получил повреждение в матче четвертого тура группового этапа турнира с командой Франции (победа хозяев соревнований — 35:24). Разыгрывающий провел на чемпионате мира четыре матча, в которых забил 16 мячей. В сборной Атьмана заменит Александр Деревень.

«Врачи диагностировали у Павла Атьмана надрыв сухожилия. Сроки восстановления — до шести недель. С большим сожалением вынужден сообщить, что Паша не сыграет в матче с Бразилией и пропустит остаток чемпионата мира. Мы произвели в составе одну замену, включив Александра Деревеня», — сказал главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов.

В заключительном матче группового этапа россияне, которые уже обеспечили себе место в плей-офф, сыграют с командой Бразилии 19 января. Начало встречи в 16:00 мск. От этой игры зависит итоговое положение сборной России в группе и, как следствие, соперник по 1/8 финала турнира.
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