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— Насколько удовлетворены тем, как складывается турнир для нашей команды?

— Не могу сказать, что мы всем довольны. Рассчитывали обыграть Норвегию. В любом случае, все еще впереди. Многое решит матч с Бразилией. Играем за третье место в группе. Тогда в 1/8 попадем на Словению.

— Можем и на испанцев, если те проиграют словенцам.

— Это маловероятно.

— Французы вас хоть чем-то удивили? Или были готовы, что они сыграют настолько здорово?

— Вот от них мы как раз ждали чего-то подобного. У них отличный подбор исполнителей и невероятная взаимозаменяемость. Плюс свои трибуны и график, который составлен таким образом, что они играют через день. А у нас, например, игры с Польшей и Францией шли подряд. Все это, конечно, не оправдывает нас и мы могли выступить достойнее, но и трагедию из этого поражения делать не нужно.

— Дмитрий Торгованов сказал, что французы с такой игрой станут чемпионами мира.

— Полностью согласен. Они производят очень сильное впечатление. Мне кажется, они сейчас на порядок лучше, чем на олимпийском турнире.

— А бразильцы?

— У них поменялся тренер и в этой связи немного изменился тактический рисунок. Мне кажется, они наоборот чуть сдали свои позиции. У них есть определенные сложности, и только наша игра покажет, у кого их больше: у России или Бразилии.

— Если все сложится хорошо, мы выйдет на Словению. Она объективно сильнее России. За счет чего тогда мы можем ее обыграть?

— За счет командных действий. Словенцы очень мощно выглядят индивидуально, и противопоставить им что-то мы можем своей слаженностью. Если с Францией рассчитывать на успех нам крайне сложно, даже при условии, что все получится, то вот словенцев, если никто у нас не выпадет, обыгрывать реально. Но для этого вратари должны спасать, защита действовать очень строго, а нападение — забивать своё. Хоть одно звено выпадет — пиши пропало.

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— В игре с ними вы били четыре пенальти и, несмотря на шум почти 11 тысяч зрителей, все реализовали. Рука совсем не дрожала?

— Признаюсь, не очень комфортно чувствуешь себя, когда трибуны так поддерживают соперника. Но все-таки у меня опыт какой-то имеется.

— Реализация семиметрового — это исключительно мастерство? Или еще и везение?

— Везения тут ровно столько же, как и в других бросках. Да, в единичных случаях может фартануть — например, когда мяч отскакивает от штанги во вратаря и залетает. Но 90 процентов — это соперничество игрока и голкипера, психология. Доля везения тут минимальна.

— Вратарей перед игрой разбираете?

— Конечно. Готовимся к каждой команде, изучаем защиту и нападения. А я для себя, разумеется, выискиваю слабые места и у вратарей. Но и голкиперы в свою очередь так же разбирают нас.

— Вы выходите бить пенальти в основном со скамейки. Это нормально?

— Спокойно к этому отношусь. На моей позиции выходит Даниил Шишкарев и он показывает очень хорошую игру. Смысла что-то менять я не вижу. При этом всегда готов подменить, если это требуется.

— Но бить те же семиметровые в решающие моменты, не будучи в игровом тонусе, наверное, тяжело.

— Определенные сложности имеются. Когда ты в игре — чувствуешь ее ритм, мяч. Но выбора у меня нет (улыбается).

— На данный момент вы лучший бомбардир сборной. Неожиданность?

— Полная. Даже не задумывался об этом и только сегодня узнал от кого-то об этом. Дело в том, что у нас уже немолодая команда и для многих этот турнир — один из последних шансов заявить о себе на высоком уровне. Для некоторых нынешний чемпионат мира — последний. Поэтому все эти промежуточные результаты нас мало волнуют. Вот в конечном итоге добиться чего-то серьезного — это совсем другое дело.

— У нас и в самом деле команда опытная. Вам и Горбоку — 34 года, Дибирову и Шельменко — 33, Чипурину — 36, а Черноиванову — 37. Общались с ребятами на тему продолжение карьеры в сборной?

— С учетом возраста все ставят вопрос ребром: сейчас или никогда. Никто не молодеет. От сборной никто не отказывается, но кто-то туда на следующий турнир может просто не попасть. Поэтому нашему поколению очень хочется проявить себя. Каждый турнир играем, понимая, что он может быть последним.

— А есть на подходе молодые таланты, которые могут прийти на смену?

— К сожалению, в мужском гандболе у нас не лучшая ситуация в плане смены поколений. Выбор состава очень ограниченный. И тренерам еще предстоит решить, как разобраться с этой проблемой.

СТАНЬ ШИШКРЕВ ПРЕЗИДЕНТОМ ЛЕТ 15 НАЗАД — О НЫНЕШНИХ ПРОБЛЕМАХ ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ БЫ

— Почти все россияне сейчас играют в зарубежных клубах. Это хорошо?

— Конечно. Наш чемпионат сейчас слаб и неконкурентоспособен. Разумеется, лучше чтобы спортсмены играли в более сильных турнирах.

— Но при этом вы в «Чеховских медведях» с 2003 года. Нет желания попробовать свои силы за границей?

— Одного моего желания тут недостаточно (улыбается). Все идет к тому, что нынешний сезон — последний для меня в подмосковном клубе. А дальше загадывать пока не будем.

— Почему женские сборные успешны по девушкам, юниоркам и, как следствие, имеют крепкую основную команду? А вот у мужчин провал по всем фронтам.

— Думал над этим. Дело в том, что у нас сложно заманить ребенка на гандбол. Родители куда вероятнее отведут его в футбольную секцию. Наш спорт — не популярен в России. А если массовость небольшая — откуда брать игроков? На старом багаже мы какое-то время держались, а потом случился провал.

Вы можете представить, чтобы у нас на гандбол пришло 10 тысяч зрителей? А здесь столько ходит даже на игры других сборных. У людей такие турниры — праздник! И в тех же Германии и Франции ручной мяч — второй по популярности вид спорта. Все игроки национальной сборной на слуху, дети с удовольствием идут в секции. У нас же все как-то держалось на плаву лишь на победах женской сборной.

— Но сейчас, насколько я понимаю, очень серьезно в этом направлении старается работать федерация?

— С приходом Сергея Шишкарева ситуация кардинально меняется. Вот именно такого человека во главе не хватало нашему гандболу. Стань он президентом лет 10−15 назад — о нынешних проблемах мы бы даже не думали.

Владимир ИВАНОВ

из Нанта