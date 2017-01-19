Ковалев: Ставим вопрос ребром — сейчас или никогда
Лучший бомбардир сборной России — о ходе ЧМ и Бразилии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Насколько удовлетворены тем, как складывается турнир для нашей команды?
— Не могу сказать, что мы всем довольны. Рассчитывали обыграть Норвегию. В любом случае, все еще впереди. Многое решит матч с Бразилией. Играем за третье место в группе. Тогда в 1/8 попадем на Словению.
— Можем и на испанцев, если те проиграют словенцам.
— Это маловероятно.
— Французы вас хоть
— Вот от них мы как раз ждали
— Дмитрий Торгованов сказал, что французы с такой игрой станут чемпионами мира.
— Полностью согласен. Они производят очень сильное впечатление. Мне кажется, они сейчас на порядок лучше, чем на олимпийском турнире.
— А бразильцы?
— У них поменялся тренер и в этой связи немного изменился тактический рисунок. Мне кажется, они наоборот чуть сдали свои позиции. У них есть определенные сложности, и только наша игра покажет, у кого их больше: у России или Бразилии.
— Если все сложится хорошо, мы выйдет на Словению. Она объективно сильнее России. За счет чего тогда мы можем ее обыграть?
— За счет командных действий. Словенцы очень мощно выглядят индивидуально, и противопоставить им
НАШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ ХОЧЕТСЯ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ
— В игре с ними вы били четыре пенальти и, несмотря на шум почти 11 тысяч зрителей, все реализовали. Рука совсем не дрожала?
— Признаюсь, не очень комфортно чувствуешь себя, когда трибуны так поддерживают соперника. Но
— Реализация семиметрового — это исключительно мастерство? Или еще и везение?
— Везения тут ровно столько же, как и в других бросках. Да, в единичных случаях может фартануть — например, когда мяч отскакивает от штанги во вратаря и залетает. Но 90 процентов — это соперничество игрока и голкипера, психология. Доля везения тут минимальна.
— Вратарей перед игрой разбираете?
— Конечно. Готовимся к каждой команде, изучаем защиту и нападения. А я для себя, разумеется, выискиваю слабые места и у вратарей. Но и голкиперы в свою очередь так же разбирают нас.
— Вы выходите бить пенальти в основном со скамейки. Это нормально?
— Спокойно к этому отношусь. На моей позиции выходит Даниил Шишкарев и он показывает очень хорошую игру. Смысла
— Но бить те же семиметровые в решающие моменты, не будучи в игровом тонусе, наверное, тяжело.
— Определенные сложности имеются. Когда ты в игре — чувствуешь ее ритм, мяч. Но выбора у меня нет (улыбается).
— На данный момент вы лучший бомбардир сборной. Неожиданность?
— Полная. Даже не задумывался об этом и только сегодня узнал от
— У нас и в самом деле команда опытная. Вам и Горбоку — 34 года, Дибирову и Шельменко — 33, Чипурину — 36, а Черноиванову — 37. Общались с ребятами на тему продолжение карьеры в сборной?
— С учетом возраста все ставят вопрос ребром: сейчас или никогда. Никто не молодеет. От сборной никто не отказывается, но
— А есть на подходе молодые таланты, которые могут прийти на смену?
— К сожалению, в мужском гандболе у нас не лучшая ситуация в плане смены поколений. Выбор состава очень ограниченный. И тренерам еще предстоит решить, как разобраться с этой проблемой.
СТАНЬ ШИШКРЕВ ПРЕЗИДЕНТОМ ЛЕТ 15 НАЗАД — О НЫНЕШНИХ ПРОБЛЕМАХ ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ БЫ
— Почти все россияне сейчас играют в зарубежных клубах. Это хорошо?
— Конечно. Наш чемпионат сейчас слаб и неконкурентоспособен. Разумеется, лучше чтобы спортсмены играли в более сильных турнирах.
— Но при этом вы в «Чеховских медведях» с 2003 года. Нет желания попробовать свои силы за границей?
— Одного моего желания тут недостаточно (улыбается). Все идет к тому, что нынешний сезон — последний для меня в подмосковном клубе. А дальше загадывать пока не будем.
— Почему женские сборные успешны по девушкам, юниоркам и, как следствие, имеют крепкую основную команду? А вот у мужчин провал по всем фронтам.
— Думал над этим. Дело в том, что у нас сложно заманить ребенка на гандбол. Родители куда вероятнее отведут его в футбольную секцию. Наш спорт — не популярен в России. А если массовость небольшая — откуда брать игроков? На старом багаже мы
Вы можете представить, чтобы у нас на гандбол пришло 10 тысяч зрителей? А здесь столько ходит даже на игры других сборных. У людей такие турниры — праздник! И в тех же Германии и Франции ручной мяч — второй по популярности вид спорта. Все игроки национальной сборной на слуху, дети с удовольствием идут в секции. У нас же все
— Но сейчас, насколько я понимаю, очень серьезно в этом направлении старается работать федерация?
— С приходом Сергея Шишкарева ситуация кардинально меняется. Вот именно такого человека во главе не хватало нашему гандболу. Стань он президентом лет 10−15 назад — о нынешних проблемах мы бы даже не думали.
Владимир ИВАНОВ
из Нанта
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter