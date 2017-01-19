«Вы должны запудрить им мозги!». Как наши гандболисты готовятся к бразильцам
Спецкор «Советского спорта» побывала в расположении сборной России, которая готовится к заключительному матчу группового этапа.
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Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. Накануне последнего тура, который определит состав пар 1/8 финала, спецкор «Советского спорта» побывала в расположении нашей команды, порадовалась, что у сборной не убавилось оптимизма после крупного поражения от французов и огорчилась тому, что ребят здесь, оказывается, плохо кормят.
«Что делать? Молиться!»
— Для начала давайте определим нашу самую главную задачу на сегодняшний день, — начинает тренировку главный наставник нашей сборной Дмитрий Торгованов. — К сожалению, мы проиграли французам. Что нам нужно делать теперь?
— Молиться! — выкрикивает
— Ответ не принимается. Теперь, вы все это знаете, нам нужно обыграть бразильцев.
— А мы с ними в классический гандбол играем или пляжный? — не унимаются командные остряки.
— С бразильцами какой может быть классический? Только песок. Давай, насыпай, — подхватывают общий шутливый настрой тренеры. Помимо Торгованова со сборной России работает и Лев Воронин — оба олимпийские чемпионы Сиднея.
Шутки шутками, но бразильцев нашим нужно побеждать. Это позволит команде занять третье место в группе А и избежать встречи с испанцами в первом же мачте
«Черный, спасибо, помог!»
Тренировка начинается с игры. Не в гандбол, правда, а на выбывание. Игроки чеканят мяч, по свистку тренера они должны сесть, не прекращая чеканить. Кто последний сел — делает пять отжиманий и выбывает.
— Чип, я за тебя, — так Александр Черноиванов, выбывший один из первых, подбадривает Михаила Чипурина, который остается в игре.
Чипурин в итоге побеждает. Кричит:
— Черный, спасибо! Твоя поддержка мне помогла.
И Чипурин, и Черноиванов — старожилы сборной. Михаил — бронзовый призер аж афинской олимпиады 2004 года. У всех остальных игроков титулов, завоеванных со сборной нет.
Затем команда начинает оттачивать броски по воротам, по очереди экзаменуя вратарей. Их в команде трое — но в играх чемпионата мира принимали участие только Виктор Киреев и Вадим Богданов.
Пока один на воротах, двое других повышают вратарское мастерство на другом конце площадки. Их тренировка больше напоминает работу жонглеров: тренируются с маленькими
— Азат, делай зрячий пас, глянь сначала, куда бросаешь, оцени обстановку! Парни, стяните их сюда, пусть там образуются дыры! Потом лезьте через эти дыры и забивайте, — инструкции от Торгованова не прекращаются. — А ты что стоишь? Знаешь, вот так красиво стоять может каждый. Даже я. А нужно бегать.
Не отстает и Воронин:
— Вы должны запудрить им мозги! Слушайте сюда!
Далее последовала непереводимая игра слов в исполнении Льва Геннадьевича. Игроки закивали. Им этот язык понятен.
Без Атьмана и Горбока
Увы, нет на площадке двух лидеров сборной — разыгрывающего Павла Атьмана и полусреднего Сергея Горбока. Атьман травмировался во время матча с французами, Горбок получил повреждение еще раньше. Во время тренировки оба уехали на обследование, которое должно установить, насколько серьезны их травмы.
Замена ребятам, конечно, есть. Например, еще один
— Дима, откуда такие раны? — спрашиваю, когда тренировка завершилась и дали команду садиться в автобус.
— Это привет от Карабатича, — улыбается наш разыгрывающий.
Карабатич — это плеймейкер французов, один из лучших игроков мира, двукратный олимпийский чемпион.
— Это он еще в первом тайме полоснул меня. Получил за это желтую, — поясняет Дмитрий.
— Что — французы такие грубияны? Атьман пострадал, вы…
— По такой игре сложно было остаться целым и невредимым… Слушайте, народ, где мои тапки? — перебивает сам себя Дмитрий. — Тут 47-е стоят и 46-е — это не мои. Кто стащил?
— Да бери эти, в отеле разберемся, — советуют ему.
Житников прихватывает 47-е. Мужчины в этом виде спорта — солидные.
«Нас серьезно охраняют»
Автобус на пути к отелю сопровождает полицейский эскорт. С таким сопровождением автобус довозит команду до отеля за считанные минуты — встреченные на пути авто в буквальном смысле вылетали с проезжей части на газоны, освобождая дорогу официальному транспорту чемпионата мира.
— К нам столько охраны приставили, — рассказывает Вадим Богданов. — Мы шагу не ступаем без сопровождения. Отель очень серьезно охраняется. Нас предупредили, что в стране
В отеле вместе с нашей командой живет как раз бразильская сборная, с которой россиянам и придется встретиться в последнем туре. Пока наши парни уходят на обед, бразильцы как раз возвращаются с тренировки. На первый взгляд, не такая уж грозная команда.
Обед тем временем заканчивается. Одним из первых ресторан покидает Тимур Дибиров со словами:
— А теперь нужно найти место, чтобы хорошенько поесть.
— Тимур, что — плохо кормят?
— Ужасно. Слов нет.
— Однообразно или невкусно?
— Да все сразу. Пойду я наверное в «Макдональдс».
На этих словах капитан отправляется в номер за курткой и безо всяких шуток топает в ресторан быстрого питания. Вскоре возвращается оттуда с довольной улыбкой, держа в руках стаканчик с мороженым.
Кажется, это было карамельное.
Группа А
Положение команд перед заключительным туром.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Франция
|4
|4
|0
|0
|128-87
|8
|2. Норвегия
|4
|3
|0
|1
|117-101
|6
|3. Россия
|4
|2
|0
|2
|111-112
|4
|4. Бразилия
|4
|2
|0
|2
|97-118
|4
|5. Польша
|4
|1
|0
|3
|90-99
|2
|6. Япония
|4
|0
|0
|4
|97-123
|0
В 5-м туре 19 января встречаются: Россия — Бразилия (16:00), Франция — Польша (19:45), Япония — Норвегия (22:45).
В турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. В
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