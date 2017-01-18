Гандболисты сборной Беларуси проиграли команде Германии на чемпионате мира

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В сегодняшнем поединке 4-го тура группы С против команды Германии подопечные Юрия Шевцова отлично провели первую половину. Поначалу белорусы уступали чемпионам Европы, но в середине тайма вышли вперед на два мяча — 10:8. Потом немецкие гандболисты снова перехватили лидерство, но на перерыв команды ушли при равном счете — 16:16. Второй тайм начался для белорусских гандболистов провально — через 12 минут счет уже был 24:18 в пользу немцев. Белорусы не опустили руки и на 50-й минуте благодаря голам Алексея Шинкеля и удачной игре на последнем рубеже обороны Ивана Мацкевича сократили отставание до трех мячей — 22:25. К сожалению, развить успех не удалось, и сборная Беларуси уступила более опытным соперникам со счетом 25:31. У проигравших мячи забрасывали: Королек, Шинкель, Шилович — по 4, Юринок — 3, Рутенко, Баранов, Кулеш, Пуховский — по 2, Подшивалов, Солдатенко — по 1.

До этого белорусы победили гандболистов Саудовской Аравии (29:26), а также проиграли сборным Чили (28:32) и Хорватии (25:31). Свой заключительный поединок группового этапа сборная Беларуси проведет 20 января против команды Венгрии. Сегодня венгры обыграли аравийцев со счетом 37:24, ранее победили чилийцев — 34:29, но уступили немцам — 23:28 и хорватам — 28:31.

Турнирное положение в группе С: Германия — 8 очков (4 матча), Хорватия — 6 очков (3), Венгрия — 4 (4), Беларусь — 2 (4), Чили — 2 (4), Саудовская Аравия — 0 (4).

Положение команд в остальных группах:

А: Франция — 8 (4), Норвегия — 6 (4), Россия — 4 (4), Бразилия — 4 (4), Польша — 2 (4), Япония — 0 (4);.

В: Словения — 7 (4), Испания — 6 (3), Македония — 4 (3), Исландия — 3 (4), Тунис — 2 (4), Ангола — 0 (4);.

D: Дания — 8 (4), Египет — 6 (4), Швеция — 4 (3), Катар — 4 (3), Бахрейн — 0 (4), Аргентина — 0 (4).

В 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.