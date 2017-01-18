Шишкарев: Российские гандболисты обязаны побеждать бразильцев на чемпионате мира

Во вторник сборная России проиграла команде Франции со счетом 24:35 в матче группы А чемпионата мира. Итоговое место команды Дмитрия Торгованова на групповой стадии, от которого зависит соперник в 1/8 финала, определится 19 января во встрече со сборной Бразилии. Обе команды набрали по четыре очка и разыграют между собой третье место.

«На поражении от французов турнир не заканчивается. Надо сконцентрироваться на предстоящем матче со сборной Бразилии. Этот противник не то, чтобы по силам нам — мы обязаны побеждать бразильцев, чтобы занимать более высокое, третье место в группе. На более слабого соперника мы точно не попадем в плей-офф. Но психологически, наверно, все-таки лучше сыграть с противником, занявшим второе место в своей группе, а не первое. Хотя обе команды из группы В — сборные Испании и Словении — не подарок, они очень сильны», — сказал Шишкарев по телефону.

По словам главы ФГР, российские гандболисты сыграли неудовлетворительно в матче со сборной Франции.

«Сборная Франции претендует на решение самых высоких задач на этом чемпионате мира, это самая сильная команда турнира. Получается такая двойная мотивация — если зацепимся, то будем биться, если не зацепимся, то зачем силы тратить? Наверно, психологически такой подтекст сидел. Понятно, что эта игра ничего не решала. Было безрассудно верить в то, что мы победим французов в пять мячей и можем потом претендовать на первое место в группе», — сказал Шишкарев.

«Получили в этом матче хорошие удары “по ушам” в прямом и переносном смысле. С учетом разницы в классе команд поражение закономерное, но я бы все равно занес эту игру в актив сборной России. В играх с сильными соперниками больше проявляются слабые места. Мы получили бесценный опыт. Объяснимые и объективные поражения должны только сплотить команду», — добавил президент ФГР.