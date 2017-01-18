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18 января 2017, 18:05 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Гандболисты Атьман и Горбок пропустили тренировку перед игрой с бразильцами на ЧМ

НАНТ /Франция/, 18 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Травмированные российские гандболисты Павел Атьман и Сергей Горбок пропустили тренировку национальной команды перед игрой с бразильцами, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсмены проходят медицинское обследование которое покажет степень и характер повреждений. Увеличить
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В настоящий момент спортсмены проходят медицинское обследование, которое покажет степень и характер повреждений. Атьман досрочно завершил игру группового этапа чемпионата мира с французами, повредив голеностоп. У Горбока также ранее возникли проблемы со здоровьем.

Сборная России досрочно обеспечила себе участие в матчах плей-офф чемпионата мира, соперник российской команды определится позднее.

Следующую встречу подопечные Дмитрия Торгованова проведут 19 января против бразильцев.
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