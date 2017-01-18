Гандболисты Атьман и Горбок пропустили тренировку перед игрой с бразильцами на ЧМ

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В настоящий момент спортсмены проходят медицинское обследование, которое покажет степень и характер повреждений. Атьман досрочно завершил игру группового этапа чемпионата мира с французами, повредив голеностоп. У Горбока также ранее возникли проблемы со здоровьем.

Сборная России досрочно обеспечила себе участие в матчах плей-офф чемпионата мира, соперник российской команды определится позднее.

Следующую встречу подопечные Дмитрия Торгованова проведут 19 января против бразильцев.