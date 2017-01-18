Гандболисты Атьман и Горбок пропустили тренировку перед игрой с бразильцами на ЧМ
НАНТ /Франция/, 18 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Травмированные российские гандболисты Павел Атьман и Сергей Горбок пропустили тренировку национальной команды перед игрой с бразильцами, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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В настоящий момент спортсмены проходят медицинское обследование, которое покажет степень и характер повреждений. Атьман досрочно завершил игру группового этапа чемпионата мира с французами, повредив голеностоп. У Горбока также ранее возникли проблемы со здоровьем.
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Следующую встречу подопечные Дмитрия Торгованова проведут 19 января против бразильцев.
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