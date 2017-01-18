Максимов: Французы атаковали быстрее, четче, точнее россиян в игре ЧМ по гандболу

Сборная России, ранее гарантировавшая себе место в плей-офф, во вторник уступила французам в четвертом матче группы А — 24:35.

«Когда французы нападали, видно, что они давят нашу защиту и ищут бреши, — сказал по телефону Максимов. — Они проводят контратаку, и если она не получилась, расставляются и начинают осмысленную игру — в линию, через скрестные перемещения. И ищут, где возможен наиболее результативный вариант продолжения атаки, не теряя мяч, не бросая его в ноги или в аут. Французы провели много скрестных перемещений и, к тому же, совершили очень много результативных бросков в контратаках. И они больше, чем мы, довели мячей до броска с линии, у них подводящих действий для выхода на бросок было значительно больше».

«Мы же в атаке забросили несколько очень хороших мячей, — продолжил собеседник агентства, — Отличились Даниил Шишкарев, Павел Атьман, Дмитрий Житников, но эти голы были забиты в большей степени за счет индивидуального мастерства, а не каких-либо комбинационных действий».

Оценивая действия вратарей команды Вадима Богданова и Виктора Киреева, на двоих отразивших семь бросков из 42, специалист отметил: «Богданов в матче со сборной Польши отбил все, что возможно и невозможно. Но так часто не бывает».

Система подготовки.

Эксперт отметил, что на результате встречи сказался и более продуманный у хозяев турнира подход к развитию вида спорта.

«Во Франции гандболом занимаются посерьезнее, чем у нас, с этим все и связано, — подчеркнул Максимов. — У них созданы группы подготовки, которые раньше были у нас. Они сделали это в 19 муниципальных образованиях и выдают продукцию (на выходе) под полтысячи человек. И у них выходил на площадку 19-летний парень. Мы в 17−18 лет кого-то пытаемся тренировать, а у них он уже играет на чемпионате мира. И команды сделаны по единой методике, они знают, как играть в тактическом плане, переходя во взрослую сборную».

«Было понятно, что будет тяжело, — продолжил он. — У них хорошая скамейка запасных по взаимозаменяемости и я считаю, что команда Франции провела игру быстрее нашей команды. Хорошую защиту не сделаешь за один день, и не все наши гандболисты хорошо защищаются. Но эта проблема была у команды и до чемпионата мира. И тренеры ищут варианты, как сделать защиту надежной».

Четкость в атаке.

Итоговое место сборной России на предварительной стадии, от которого зависит соперник в 1/8 финала, определится 19 января во встрече с командой Бразилии — соперники набрали по 4 очка и разыграют между собой третье место. Максимов считает, что в предстоящем матче россиянам надо действовать более слаженно, чем в игре с французами.

«В атаке нам надо сыграть более четко, с лучшим взаимодействием, когда каждый игрок помогает другому выходить на бросок с более удачной позиции, — сказал специалист. — С командой Франции мы первую часть игры провели нормально, больших провалов не было. Мы провалились во второй части игры, пропустив несколько контратак».

«У нас есть проблемы в защите: мы играем схему 6−0, но вчера французы ее разорвали. Когда мы поставили активную защиту, не чувствовалось, что она полностью отработана. Надо выяснить наши сильные стороны и использовать их. Думаю, что тренеры сборной будут стараться это сделать. Главное — чтобы получилось», — подчеркнул он.

Максимов подчеркнул, что раньше сборная Бразилии «играла в успешный гандбол — они были точны в деталях». «Они старались аккуратно вести атаку, не теряя мяч и делая ставку на броски крайних и линейных игроков. А в защите они играют достаточно быстро и активно», — пояснил собеседник агентства.

«Не так важно, какое место мы займем, третье или четвертое, важно как мы сыграем стыковочные матчи. Важно вспомнить то, за счет чего мы выигрывали раньше», — резюмировал он.