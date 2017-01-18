Ходьков: Российские гандболисты в матче ЧМ с французами не имели шансов на победу

Россияне, ранее гарантировавшие себе место в плей-офф, во вторник уступили французам в четвертом матче группы А со счетом 24:35. Итоговое место команды на предварительной стадии, от которого зависит соперник в 1/8 финала, определится 19 января во встрече со сборной Бразилии — эти команды набрали по 4 очка и разыграют между собой третье место.

«Молодые французские игроки физически и тактически заметно сильнее наших, — сказал по телефону Ходьков. — Французы в последние годы доминируют за счет специализированной системы подготовки молодежи, юношеские и молодежные команды входят в число призеров на чемпионатах мира и Европы. Их игроки выше уровнем, поэтому наша сборная и проиграла 11 мячей. Результат закономерен. Может быть, разница в 11 мячей — много, но это было по игре. И вратари не справились, и в атаке соперники за счет мастерства, стяжек и двоек переигрывали нашу защиту. Думаю, шансов на успех у нас не было, только теоретические».

Собеседник агентства подчеркнул, что россиянам по силам обыграть бразильцев.

«Поражение от французов показало все слабые стороны сборной России, — добавил эксперт. — И я думаю, что сами игроки прекрасно понимают ситуацию, в которой оказалась сборная. У бразильцев хорошая команда, но мы обязаны их обыгрывать».