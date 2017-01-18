Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28465433/
18 января 2017, 11:19 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Ходьков: Российские гандболисты в матче ЧМ с французами не имели шансов на победу

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Мужская сборная России потерпела закономерное поражение от хозяев турнира в матче группового этапа проходящего во Франции чемпионата мира по гандболу, соперники были заметно сильнее, заявил агентству «Р-Спорт» олимпийский чемпион 2000 года, главный тренер и директор краснодарского СКИФа Олег Ходьков.

Россияне, ранее гарантировавшие себе место в плей-офф, во вторник уступили французам в четвертом матче группы А со счетом 24:35. Итоговое место команды на предварительной стадии, от которого зависит соперник в 1/8 финала, определится 19 января во встрече со сборной Бразилии — эти команды набрали по 4 очка и разыграют между собой третье место.

«Молодые французские игроки физически и тактически заметно сильнее наших, — сказал по телефону Ходьков. — Французы в последние годы доминируют за счет специализированной системы подготовки молодежи, юношеские и молодежные команды входят в число призеров на чемпионатах мира и Европы. Их игроки выше уровнем, поэтому наша сборная и проиграла 11 мячей. Результат закономерен. Может быть, разница в 11 мячей — много, но это было по игре. И вратари не справились, и в атаке соперники за счет мастерства, стяжек и двоек переигрывали нашу защиту. Думаю, шансов на успех у нас не было, только теоретические».

Собеседник агентства подчеркнул, что россиянам по силам обыграть бразильцев.

«Поражение от французов показало все слабые стороны сборной России, — добавил эксперт. — И я думаю, что сами игроки прекрасно понимают ситуацию, в которой оказалась сборная. У бразильцев хорошая команда, но мы обязаны их обыгрывать».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной