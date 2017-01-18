Ходьков: Российские гандболисты в матче ЧМ с французами не имели шансов на победу
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Мужская сборная России потерпела закономерное поражение от хозяев турнира в матче группового этапа проходящего во Франции чемпионата мира по гандболу, соперники были заметно сильнее, заявил агентству «Р-Спорт» олимпийский чемпион 2000 года, главный тренер и директор краснодарского СКИФа Олег Ходьков.
Россияне, ранее гарантировавшие себе место в
«Молодые французские игроки физически и тактически заметно сильнее наших, — сказал по телефону Ходьков. — Французы в последние годы доминируют за счет специализированной системы подготовки молодежи, юношеские и молодежные команды входят в число призеров на чемпионатах мира и Европы. Их игроки выше уровнем, поэтому наша сборная и проиграла 11 мячей. Результат закономерен. Может быть, разница в 11 мячей — много, но это было по игре. И вратари не справились, и в атаке соперники за счет мастерства, стяжек и двоек переигрывали нашу защиту. Думаю, шансов на успех у нас не было, только теоретические».
Собеседник агентства подчеркнул, что россиянам по силам обыграть бразильцев.
«Поражение от французов показало все слабые стороны сборной России, — добавил эксперт. — И я думаю, что сами игроки прекрасно понимают ситуацию, в которой оказалась сборная. У бразильцев хорошая команда, но мы обязаны их обыгрывать».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter