Норвежцы разгромили бразильцев, поляки одолели японцев на ЧМ по гандболу
17 января на чемпионате мира по гандболу во Франции были сыграны семь матчей.
В частности, сборная России в группе A проиграла хозяевам соревнований со счётом 24:35. В этой же группе норвежцы разгромили бразильцев — 39:26, а поляки одолели японцев — 26:25. В
В группе B сборные Словении и Туниса сыграли вничью — 28:28, а исландцы разгромили команду Анголы — 33:19. Места в
В группе C немцы победили команду Саудовской Аравии — 38:24. Команды Хорватии и Германии обеспечили себе путёвки в следующий раунд.
В группе D команда Катара обыграла аргентинцев — 21:17. В
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